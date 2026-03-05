“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” (en España: "Guardianes de la noche: La fortaleza infinita") está viviendo sus últimas semanas en la cartelera japonesa y, como anticipo de su futuro aterrizaje en el streaming, acaba de lanzar un tráiler final que sirve como despedida de la pantalla grande. El video, publicado el pasado martes 3 de marzo del 2026 en el canal oficial de Aniplex, recalca que la primera película de este arco—subtitulada “Primera parte: el regreso de Akaza”—se acerca a su fin de proyecciones, lo que deja a los fans un paso más cerca de poder verla desde casa.

Vale precisar que la producción ha sido un fenómeno de taquilla: desde su estreno en Japón el 18 de julio del 2025, ha convocado a más de 27 millones de espectadores y ha superado los 39 mil millones de yenes en recaudación (aproximadamente 261,3 millones de dólares estadounidenses).

De esta manera, no sorprende que su salida de los cines se gestione con una campaña de “despedida” que incluye adelantos, regalos y funciones especiales para quienes quieran verla (o repetirla) en la gran pantalla antes del adiós.

Antes de continuar, mira el tráiler final de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO TERMINA EL PASO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” POR LOS CINES Y QUÉ SIGNIFICA PARA EL STREAMING?

Según el perfil oficial de @kimetsu_off en X, el equipo detrás de la película ha programado una serie de beneficios para sus últimos espectadores en Japón:

Del 7 al 19 de marzo del 2026 se repartirán 300 mil acrílicos de colección .

. Del 20 al 27 de marzo se entregará un obsequio adicional .

. Del 28 de marzo al 9 de abril, otro regalo especial.

Y si bien no se indica de forma explícita el día exacto del cierre, la distribución de estos presentes hasta el 9 de abril apunta a que la exhibición general concluirá hacia esas fechas en la mayoría de salas japonesas.

Cabe resaltar que la cinta también regresa a los cines de Estados Unidos y Canadá, en una versión mejorada para ScreenX, con funciones a partir del viernes 6 de marzo del 2026, aunque sin un calendario detallado de cuánto durará este reestreno internacional.

Finalmente, tal como te puedes imaginar, el fin del recorrido de la ficción en cines es la condición clave para que se concrete su llegada a plataformas de streaming y a Blu-ray/DVD. Es decir, el filme está cada vez más cerca del streaming, pero todavía sin un día fijado.

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Esta primera película del arco “Infinity Castle” retoma la historia tras el entrenamiento especial de los Pilares y se enfoca en el asalto definitivo al castillo del demonio Muzan Kibutsuji.

Resulta que Tanjiro, Nezuko y sus compañeros del Cuerpo de Exterminio de Demonios son arrastrados a este espacio laberíntico, que funge como fortaleza de los demonios más poderosos, preparando así el escenario para el enfrentamiento final entre los cazadores y las Lunas Superiores.

En el detrás de cámaras, el filme vuelve a contar con Haruo Sotozaki en la dirección y con el estudio Ufotable a cargo de la animación, mientras que Yuki Kajiura y Go Shiina firman la música, manteniendo el sello visual y sonoro que ha distinguido a la franquicia desde “Mugen Train”.

Giyu Tomioka en una escena crucial de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

