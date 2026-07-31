En la película “Demon Slayer: Infinity Castle” de Crunchyroll hay un flashback que cambia por completo la forma en la que vemos a uno de los villanos más temidos de la franquicia “Kimetsu no yaiba”. Y es que el poderoso demonio que acabó con la vida de Kyojuro Rengoku, el Hashira de la Llama, en “Mugen Train” tiene un pasado marcado por la pérdida y la violencia. Así, la cinta le dedica un tramo entero a mostrar quién fue Akaza antes de convertirse en lo que es y ese giro terminó por conmover a buena parte de la comunidad que sigue el anime.

Vale precisar que Akaza ocupa el puesto de Luna Superior Tres dentro de los Doce Kizuki, la élite demoníaca al servicio de Muzan Kibutsuji.

Y, por supuesto, su historia como humano ya existía en el manga de Koyoharu Gotouge, pero “Infinity Castle” le da el desarrollo audiovisual que muchos lectores esperaban desde hace años.

¿QUIÉN FUE AKAZA ANTES DE SER UN DEMONIO?

¡Atención, SPOILERS ! Tal como se ve en la película del anime de Crunchyroll, Akaza se llamaba Hakuji cuando era humano.

De niño, él robaba y peleaba para conseguir dinero destinado al tratamiento de su padre, que sufría una enfermedad terminal.

Así, esa vida lo llevó a prisión, donde fue marcado con el tatuaje propio de los ladrones, el mismo patrón de líneas que después conservaría como demonio.

Eventualmente, tras la muerte de su padre, Hakuji tocó fondo, hasta que el maestro de artes marciales Keizo lo acogió en su dojo y le encomendó el cuidado de su hija enferma, Koyuki, quien más adelante se convirtió en su prometida.

¿QUÉ TRAGEDIA CONVIRTIÓ A HAKUJI EN AKAZA?

De esta manera, Hakuji encontró por primera vez una vida estable, con la promesa de heredar el dojo del gentil hombre y casarse con la muchacha.

Sin embargo, por desgracia, un dojo rival envenenó a ambos mientras Hakuji visitaba la tumba de su padre.

Y el dolor lo llevó a asesinar a más de 60 miembros de esa organización rival, una masacre tan brutal que generó rumores sobre la intervención de un demonio y terminó por atraer la atención de Muzan.

Entonces, tras este suceso, el poderoso demonio le ofreció a Hakuji elegir entre morir o transformarse en uno de sus súbditos, y él, ya sin nada que perder, dejó la decisión en manos de Muzan.

¿POR QUÉ AKAZA OLVIDÓ SU PASADO COMO HUMANO?

Al renacer como demonio, Akaza perdió el recuerdo de Koyuki y Keizo, pero conservó de forma inconsciente la obsesión por la fuerza que había nacido de su promesa de protegerlos.

Además, esa fijación con la superioridad física lo convirtió en el demonio que despreciaba a los débiles y que, sin recordar el motivo original, siguió buscando poder durante más de un siglo.

¿CÓMO TERMINA LA HISTORIA DE AKAZA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Durante su combate contra Tanjiro y Giyu en “Demon Slayer: Infinity Castle”, los recuerdos de Koyuki y Keizo regresaron de golpe.

Akaza comprende, entonces, que la persona que más odiaba en realidad era él mismo y dirige su propia técnica destructiva contra su cuerpo para anular su regeneración y morir.

En ese sentido, este desenlace se puede interpretar como la victoria de la humanidad de Hakuji sobre el villano en el que se convirtió.

Y a ti, ¿también te conmovió su historia?

Esta desgarradora escena muestra a Hakuji (Akaza) sosteniendo el cuerpo sin vida de Koyuki, su prometida, en "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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