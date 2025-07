Cada vez falta menos para el esperado estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la primera película de la trilogía que marcará el desenlace del popular anime basado en la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. No habrá quinta temporada de la serie de Crunchyroll, así que la historia de Tanjiro y sus amigos terminará con esas tres películas producidas por el estudio de animación ufotable. ¿Cuándo se estrenará la primera en los cines de cada país?

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita” en España) adapta el arco final de la serie de manga al anime.

En la nueva entrega de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, que cuenta con los temas “A World Where the Sun Never Rises” de Aimer y “Shine in the Cruel Night” de LiSA, Tanjiro y sus compañeros, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, deben enfrentar a Muzan Kibutsuji luego de los eventos del “Tren Mugen”, el “Distrito del Entretenimiento” y la “Aldea del Herrero”. La batalla final tendrá lugar en el misterioso Castillo Infinito.

FECHA DE ESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” POR PAÍS

“Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenará en Japón el 18 de julio de 2025. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment lanzarán la primera película de la esperada trilogía a nivel mundial a partir de agosto.

La película se estrenará tanto en japonés con subtítulos en español como con doblaje en español y castellano, así como en IMAX y otros formatos premium de gran formato.

Países Fecha de estreno Malasia, Singapur, Hong Kong, Pakistán 14 de agosto de 2025 Camboya, Indonesia, Vietnam 15 de agosto de 2025 Filipinas 20 de agosto de 2025 México, Colombia, Chile, Perú 11 de septiembre de 2025 Argentina, Bolivia, Brasil, el Caribe 11 de septiembre de 2025 República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela 11 de septiembre de 2025 Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Armenia, Azerbaiyán, Baréin 11 de septiembre de 2025 Croacia, República Checa, Dinamarca, Egipto, Etiopía, Georgia 11 de septiembre de 2025 Grecia, Hungría, Islandia, Irak, Israel, Italia, Jordania, Kazajistán 11 de septiembre de 2025 Kuwait, Líbano, Lituania, Macedonia, Países Bajos, Omán 11 de septiembre de 2025 Portugal, Qatar, Arabia Saudita, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia 11 de septiembre de 2025 Suiza (de habla italiana), Siria, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos 11 de septiembre de 2025 India, Mongolia, España, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Kenia, Letonia 12 de septiembre de 2025 Nigeria, Noruega, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Reino Unido 12 de septiembre de 2025 Bélgica, Francia, África francófona, Luxemburgo, Suiza (francófona) 17 de septiembre de 2025 Moldavia 18 de septiembre de 2025 Alemania, Suiza (alemana) 25 de septiembre de 2025 Austria 26 de septiembre de 2025

TRÁILER DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito”, “Mientras los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y Hashira participaban en un programa de entrenamiento de fuerza grupal, el Entrenamiento Hashira, preparándose para la inminente batalla contra los demonios, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios en peligro, Tanjiro y los Hashira corren al cuartel general, pero son arrastrados a un profundo descenso hacia un espacio misterioso por las manos de Muzan Kibutsuji.

El destino de Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios es la fortaleza de los demonios: el Castillo del Infinito. Y así, el campo de batalla está listo para la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios”.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

El elenco de voces de “Demon Slayer: Infinity Castle” aún no se ha confirmado, pero, estos son los actores que podrían volver para la primera película de la trilogía:

Natsuke Hanae le da voz a Tanjiro

Yoshitsugu Matsuoka le da voz a Inosuke

Hiro Shimono le da voz a Zenitsu

Toshihiko Seki le da voz a Muzan Kibutsuji

Kana Hanazawa le da voz a Mitsuri Kanroji

Tomokazu Sugita le da voz a Gyomei Himejima

Ken’ichi Suzumura le da voz a Obanai Iguro

Kengo Kawanishi le da voz a Muichiro Tokito

Tomokazu Seki le da voz a Sanemi Shinazugawa

Takahiro Sakurai le da voz a Giyu Tomioka

Saori Hayami le da voz a Shinobu Kocho

Maaya Sakamoto le da voz a Tamayo

