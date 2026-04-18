La espera terminó (Al menos para un grupo de fanáticos). Después de un año, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) finalmente estará disponible en formato digital, así que los fans podrán volver ver la exitosa película anime desde la comodidad de sus casas y revivir los mejores momentos de una de las últimas aventuras de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios. Entonces, ¿cuál es la fecha de estreno? ¿Cómo realizar la compra?

Normalmente, las películas que llegan a los cines no tardan en sumarse al catálogo de las principales plataformas de streaming y estar disponible en formato digital. No obstante, la primera película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge ha hecho esperar a sus seguidores más de lo usual, debido al éxito mundial de este largometraje.

“Demon Slayer: Infinity Castle” no solo rompió récords de taquilla y recibió varios reconocimientos, también regresó a los cines de Japón, Estados Unidos y otras partes del mundo unos meses después de su estreno oficial. Esto retrasó su lanzamiento en formato doméstico y streaming.

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 12 de septiembre de 2025 y regresó a los cines de Norteamérica el 6 de marzo de 2026 (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN FORMATO DIGITAL?

A través de su sitio web oficial y las redes sociales, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” confirmó que la película “Infinity Castle” estará disponible en Blu-ray y DVD a partir del 29 de julio de 2026 en Japón. Mientras que las reservas anticipadas empezaron el 18 de abril.

La edición limitada en Blu-ray y DVD para Japón incluye una caja de lujo de tres caras, un empaque para el disco con ilustraciones originales del diseñador de personajes y director de animación Akira Matsushima, y ​un CD extra con la banda sonora de la película en formato estéreo.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN FORMATO DIGITAL?

Los Blu-ray y DVD de “Demon Slayer: Infinity Castle” estarán disponibles en ediciones limitada y estándar. Estos son los precios:

Versión limitada Blu-ray: 11.000 yenes (70 dólares estadounidenses)

Versión limitada DVD: 9.900 yenes (63 dólares estadounidenses)

Edición estándar Blu-ray: 4.950 yenes (32 dólares)

Edición estándar DVD: 4.400 yenes (28 dólares)

¿TAMBIÉN HAY FECHA PARA EL ESTRENO EN STREAMING?

Lamentablemente, no. La fecha de estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” en streaming aún no ha sido confirmada. No obstante, el lanzamiento digital en Japón es una buena noticia para los fanáticos que esperan ver la película en Crunchyroll u otra plataforma, ya que significa que podría llegar unos meses después de julio de 2026.

Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka aparecen en la caja de almacenamiento de la versión digital de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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