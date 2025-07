Debido a que “Demon Slayer: Infinity Castle” ya se estrenó en Japón, ya se conocen las primeras críticas de la primera película de la trilogía que marca el final de la historia que empezó en 2019. Pero el resto del mundo tendrá que esperar un poco más. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment se encargarán de la distribución a partir de agosto de 2025. Entonces, ¿hasta cuándo tendrán que esperar los fans de Latinoamérica para ver “Castillo Infinito”?

La cinta que cuenta con una clasificación PG12 y con los temas “A World Where the Sun Never Rises” de Aimer y “Shine in the Cruel Night” de LiSA, estará disponible en los cines tanto en japonés con subtítulos en español como con doblaje en español y castellano, así como en IMAX y otros formatos premium de gran formato.

“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) tiene una duración de 155 minutos, es decir, 2 horas y 35 minutos. Lo que sin duda es una excelente noticia para los fans que temían que la nueva cinta podría tener un ritmo demasiado rápido o no cubra aspectos clave del arco de Infinity Castle.

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" llegará al resto del mundo a partir de agosto de 2025 (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LATINOAMÉRICA?

Mientras que a los cines de Estados Unidos y España, “Demon Slayer: Infinity Castle” llegará el viernes 12 de septiembre de 2025, en algunos países de Latinoamérica se estrenará un día antes, el jueves 11 de septiembre. A continuación, te comparto la lista de países que podrán disfrutar de esta película a partir de la fecha indicada.

Países Fecha de estreno México 11 de septiembre de 2025 Perú 11 de septiembre de 2025 Argentina 11 de septiembre de 2025 Bolivia 11 de septiembre de 2025 Brasil 11 de septiembre de 2025 Colombia 11 de septiembre de 2025 Ecuador 11 de septiembre de 2025 Chile 11 de septiembre de 2025 Paraguay 11 de septiembre de 2025 Uruguay 11 de septiembre de 2025 Venezuela 11 de septiembre de 2025 Centroamérica 11 de septiembre de 2025 República Dominicana 11 de septiembre de 2025

Latinoamérica tiene la misma fecha de estreno de la nueva película de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” que países como Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Croacia, República Checa, Dinamarca, Egipto, Etiopía, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Qatar, entre otros.

Por otro lado, se sabe que Haruo Sotozaki se encarga de la dirección en el estudio de anime Ufotable, mientras que, Akira Matsushima se desempeña como director de animación en jefe y diseñador de personajes y Yuki Kajiura es responsable de la música junto con Go Shiina.

TRÁILER DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

REPARTO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

El elenco de voces de “Demon Slayer: Infinity Castle” aún no se ha confirmado, pero, estos son los actores que podrían volver para la primera película de la trilogía:

Natsuke Hanae le da voz a Tanjiro

Yoshitsugu Matsuoka le da voz a Inosuke

Hiro Shimono le da voz a Zenitsu

Toshihiko Seki le da voz a Muzan Kibutsuji

Kana Hanazawa le da voz a Mitsuri Kanroji

Tomokazu Sugita le da voz a Gyomei Himejima

Ken’ichi Suzumura le da voz a Obanai Iguro

Kengo Kawanishi le da voz a Muichiro Tokito

Tomokazu Seki le da voz a Sanemi Shinazugawa

Takahiro Sakurai le da voz a Giyu Tomioka

Saori Hayami le da voz a Shinobu Kocho

Maaya Sakamoto le da voz a Tamayo

Muzan Kibutsuji es el principal demonio de la trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle" que marca el final del anime (Foto: Ufotable)

