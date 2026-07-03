El Anime Expo 2026 llegó a Los Ángeles con una agenda cargada para los fans del anime. Así, uno de los momentos más esperados por la comunidad de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” está por llevarse a cabo. Y es que la convención presentará a parte del elenco japonés detrás de uno de los fenómenos más comentados del año para repasar juntos el camino que llevó a la película “Infinity Castle” hasta la pantalla grande. Entonces, si eres de los que sigue de cerca cada aparición pública ligada a la franquicia de Koyoharu Gotoge, aquí te cuento cuál es el horario exacto del panel por países.

Vale precisar que esta actividad reúne a tres voces japonesas del reparto: Natsuki Hanae, la voz de Tanjiro Kamado; Takahiro Sakurai, la voz de Giyu Tomioka; y Saori Hayami, la voz de Shinobu Kocho, quien hace su debut en el Anime Expo.

Asimismo, la cita incluye un video especial que repasa el estreno en cines de “Demon Slayer: Infinity Castle” y, como adelanto adicional, un avance del próximo largometraje del estudio Ufotable.

El panel "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Celebration" del Anime Expo 2026 cuenta con la participación de los actores de voz originales en japonés Natsuki Hanae, Takahiro Sakurai y Saori Hayami (Foto: Anime Expo / Ufotable)

¿CUÁNDO SE REALIZA EL PANEL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL ANIME EXPO 2026?

El evento, titulado “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Celebration”, se lleva a cabo el viernes 3 de julio del 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

Además, se ha revelado que, en total, tiene una hora de duración.

¿A QUÉ HORA SE REALIZA EL PANEL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL ANIME EXPO 2026?

El Anime Expo 2026 ha programado el panel de “Demon Slayer: Infinity Castle” de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) del viernes 3 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 p.m. del viernes 3 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 p.m. del viernes 3 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p.m. del viernes 3 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:00 p.m. del viernes 3 de julio España 2:00 a.m. del sábado 4 de julio

¿CÓMO SEGUIR LAS REVELACIONES DEL PANEL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL ANIME EXPO 2026?

Si no estás en Los Ángeles, podrás seguir las principales revelaciones del panel a través de la cobertura digital del Anime Expo, tanto en redes sociales como en su transmisión Anime Expo Lite 2026, disponible en el canal de YouTube del evento.

Importante: este livestream reúne conciertos, adelantos exclusivos y apariciones especiales, por lo que es recomendable ingresar al enlace oficial en el horario correspondiente a tu país para estar atento a cualquier intervención del elenco de “Demon Slayer: Infinity Castle” y a los anuncios relacionados con la franquicia “Kimetsu no Yaiba”.

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