Pese a que su estreno original en Japón fue en septiembre del 2025, “Demon Slayer: Infinity Castle” sigue dando que hablar y esta vez el foco está en un premio que quizá no tenías en el radar: los Manga Barcelona Awards 2026, un reconocimiento que acompaña al evento 32 Manga Barcelona. Y es que la exitosa película del anime “Kimetsu no Yaiba” aparece en la lista de nominadas. Así, si quieres saber quiénes son sus rivales y qué se sabe de la ceremonia, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que estos galardones buscan destacar lo mejor del mundo del manga y del anime que llegaron al mercado español durante el último año.

Y, en este contexto, la cinta aparece con su título en catalán: “Guardians de la Nit: La fortalesa infinita”.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película:

¿EN QUÉ CATEGORÍA COMPITE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En los Manga Barcelona Awards 2026, la cinta está nominada a Mejor anime doblado al catalán, una de las cuatro categorías de la sección de anime, gracias a la versión de la producción que llegó al catálogo de Netflix.

Las otras tres son: Mejor estreno de serie de anime, Mejor estreno de película de anime y Mejor serie o película de anime en formato físico (BR/DVD), de acuerdo con la página oficial de los premios.

¿CONTRA QUIÉN COMPITE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LOS PREMIOS?

En la terna, estos son los cuatro rivales de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

“Dragon Ball Super” (“Bola de Drac Super”)

“Detective Conan” (“Detectiu Conan”)

“One Piece”

“Valentina de Montblanc”

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN A LOS GANADORES DE LOS MANGA BARCELONA AWARDS 2026?

La ceremonia de entrega será el sábado 5 de diciembre del 2026 a las 12:30 horas (del reloj local) en la Sala Kitsune del 32 Manga Barcelona, que se celebra del 5 al 8 de diciembre en Fira Barcelona Gran Via.

Cabe resaltar que las votaciones del público se llevaron a cabo hasta el 11 de noviembre de este año, por lo que solo nos queda esperar por los resultados.

El cazador de demonios Giyu Tomioka, el Pilar del Agua, en la aclamada película anime "Demon Slayer: Infinity Castle". En esta escena, él aparece con heridas de batalla y ha manifestado la Marca del Cazador de Demonios en su mejilla izquierda (Foto: Ufotable)

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