Pese a que su estreno original en Japón fue en septiembre del 2025, “Demon Slayer: Infinity Castle” sigue dando que hablar y esta vez el foco está en un premio que quizá no tenías en el radar: los Manga Barcelona Awards 2026, un reconocimiento que acompaña al evento 32 Manga Barcelona. Y es que la exitosa película del anime “Kimetsu no Yaiba” aparece en la lista de nominadas. Así, si quieres saber quiénes son sus rivales y qué se sabe de la ceremonia, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.
Vale precisar que estos galardones buscan destacar lo mejor del mundo del manga y del anime que llegaron al mercado español durante el último año.
Y, en este contexto, la cinta aparece con su título en catalán: “Guardians de la Nit: La fortalesa infinita”.
Antes de continuar, mira el tráiler de la película:
¿EN QUÉ CATEGORÍA COMPITE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?
En los Manga Barcelona Awards 2026, la cinta está nominada a Mejor anime doblado al catalán, una de las cuatro categorías de la sección de anime, gracias a la versión de la producción que llegó al catálogo de Netflix.
Las otras tres son: Mejor estreno de serie de anime, Mejor estreno de película de anime y Mejor serie o película de anime en formato físico (BR/DVD), de acuerdo con la página oficial de los premios.
¿CONTRA QUIÉN COMPITE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LOS PREMIOS?
En la terna, estos son los cuatro rivales de “Demon Slayer: Infinity Castle”:
- “Dragon Ball Super” (“Bola de Drac Super”)
- “Detective Conan” (“Detectiu Conan”)
- “One Piece”
- “Valentina de Montblanc”
¿CUÁNDO SE CONOCERÁN A LOS GANADORES DE LOS MANGA BARCELONA AWARDS 2026?
La ceremonia de entrega será el sábado 5 de diciembre del 2026 a las 12:30 horas (del reloj local) en la Sala Kitsune del 32 Manga Barcelona, que se celebra del 5 al 8 de diciembre en Fira Barcelona Gran Via.
Cabe resaltar que las votaciones del público se llevaron a cabo hasta el 11 de noviembre de este año, por lo que solo nos queda esperar por los resultados.
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