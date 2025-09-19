“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) ya se estrenó en Estados Unidos, Latinoamérica, España y otros paises del mundo, y al igual que en Japón, la primera película de la espera trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge ha sido un éxito en taquilla. Y ahora tiene otra sorpresa para los fanáticos: una nueva versión de esta entrega.

Casi dos meses después del estreno de la película dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable, se anunciaron proyecciones especiales que incluirán escenas inéditas del primer capítulo del arco final.

Aunque no se han revelado detalles de las escenas exclusivas que se incluirán en dichas proyecciones, se confirmó que pertenecen a la primera entrega de la esperada trilogía. Por lo tanto, podemos esperar una extensión de los mejores momentos de “Demon Slayer: Infinity Castle” o secuencias de personajes secundarios que no llegaron al corte final.

Doma sobrevivió a su primera batalla en "Demon Slayer: Infinity Castle", la primera película de la trilogía final (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA NUEVA VERSIÓN DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

La nueva versión de la película “Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenará el martes 23 de septiembre en cinco ciudades de Japón. La proyección especial se realizará en Tokio, Osaka, Nagoya, Fukuoka y Sapporo.

Se trata de una proyección limitada para los fanáticos del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

¿CUÁNDO LLEGARÁ A OTROS PAÍSES?

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” tiene fans en todas partes del mundo, por lo tanto, se espera que esas proyecciones especiales también se realicen en Latinoamérica, Estados Unidos, España y otros países. No obstante, aún no se conoce la fecha de estreno oficial.

Los fanáticos que no viven en Japón esperaron casi dos meses para ver la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, así que probablemente, tengan que esperar el mismo tiempo para ver las escenas inéditas. ¿En el cine?

Aunque la versión extendida de “Demon Slayer: Infinity Castle” podría tener funciones internacionales, también es posible que llegue directamente a plataformas de streaming como Crunchyroll.

La nueva versión de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" aún no tiene fecha de estreno internacional (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí