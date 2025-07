Si hay algo que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, creado por Koyoharu Gotouge, ha hecho increíblemente bien desde su estreno, es darnos personajes con historias que te rompen el corazón. Todos los que seguimos esta serie, ya sea desde el anime de Ufotable o desde el manga, sabemos que detrás de cada Hashira hay un pasado doloroso. Pero de todos ellos, había uno que siempre quedó envuelto en misterio: Kanae Kocho, la amable y empática Flower Hashira. Y por fin, en “Demon Slayer: Infinity Castle”, la nueva película, descubrimos la verdad que tanto tiempo estuvo oculta.

Desde el principio sabíamos que Kanae había muerto antes de que Tanjiro Kamado se uniera al Cuerpo de Cazadores de Demonios. Su figura era casi etérea, un recuerdo que vivía en los ojos y la rabia de su hermana menor, Shinobu Kocho. Pero no fue hasta ahora, con el inicio de la trilogía del Castillo Infinito, que los fans pudimos ver con nuestros propios ojos qué fue lo que realmente pasó esa fatídica noche. Y déjame decirte algo: fue tan brutal como esperábamos... pero también más desgarrador de lo que imaginábamos.

¿QUIÉN ERA KANAE KOCHO Y POR QUÉ SU HISTORIA IMPORTA TANTO?

Kanae fue más que una simple Hashira. Junto a Shinobu, sobrevivió a una tragedia familiar cuando un demonio asesinó a sus padres. Rescatadas por Gyomei Himejima, el Stone Hashira, las hermanas decidieron dedicar su vida a erradicar a los demonios. Pero a diferencia de Shinobu, que cargaba con un odio ardiente, Kanae aún creía en la posibilidad de redención incluso para sus enemigos. Su empatía era genuina, casi inocente, y eso la convirtió en una figura única en el Cuerpo.

También fue quien adoptó a Kanao Tsuyuri y la ayudó a sanar tras haber sido vendida como esclava. Su influencia era tan profunda que su ausencia se notaba en cada palabra y acción de Shinobu, incluso mucho tiempo después de su muerte.

Kanae Kocho era la hermana mayor de Shinobu antes de los eventos de "Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN FUE EL DEMONIO QUE LA MATÓ?

Kanae Kocho fue asesinada por Doma, la Luna Superior Dos, uno de los demonios más fríos y aterradores bajo el mando de Muzan Kibutsuji. Esto lo sabíamos si leíste el manga, pero ahora, verlo animado en la gran pantalla lo cambia todo. En la película, vemos cómo Kanae se enfrenta sola a Doma, quien la ataca sin piedad. Lo impresionante es que logra sobrevivir toda la noche hasta que llega el amanecer —un logro que muy pocos pueden presumir contra un demonio de su nivel—, pero sus heridas son tan graves que termina muriendo poco después.

LA EMPATÍA DE KANAE INCLUSO EN SUS ÚLTIMOS MOMENTOS

Esta parte, sinceramente, me dejó sin palabras. En sus últimos instantes, cuando Shinobu llega y encuentra a Kanae muriendo, ella no expresa odio. Al contrario, le pide a su hermana que no deje que el rencor la consuma, que no olvide su humanidad. Esa escena te parte el alma. Porque Shinobu, desde entonces, lleva esa promesa a cuestas. Aunque sonríe, sabemos por Tanjiro que su corazón arde en rabia constante. Esa sonrisa no es felicidad, es contención.

¿POR QUÉ DOMA FUE TAN IMPORTANTE EN ESTA HISTORIA?

Doma no solo fue el asesino de Kanae, sino también el demonio al que Shinobu juró destruir con su propia vida. En el arco del Castillo Infinito, vemos cómo esta historia se cierra: Shinobu se infiltra en el cuerpo de Doma, literalmente, y usa su veneno acumulado para matarlo desde adentro. Pero ese sacrificio solo se entiende por completo ahora que sabemos lo que Kanae representaba para ella.

¿QUÉ NOS REVELA ESTO SOBRE EL MUNDO DE “DEMON SLAYER”?

Lo que más me impacta es cómo “Demon Slayer” no trata solo de peleas o espadas, sino de las heridas emocionales que sus personajes cargan. Kanae era el símbolo de compasión dentro de un universo dominado por la oscuridad. Su muerte no solo marca un punto de quiebre para Shinobu, sino que también nos recuerda que incluso los corazones más puros pueden caer. Pero también nos enseña que su legado puede continuar a través del sacrificio y el amor.

UN MOMENTO CLAVE PARA LOS FANS DEL ANIME

La inclusión de esta historia en “Demon Slayer: Infinity Castle” no fue un capricho. Los estudios sabían que los fans necesitábamos ver esta parte. Y verla en pantalla grande, con la música de Yuki Kajiura y Go Shiina, la animación de Ufotable, y la dirección emocional de Haruo Sotozaki, le da un peso dramático que nunca se sintió tan real como ahora.

