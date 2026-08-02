Hay títulos que, después del cine, el streaming y hasta los premios, siguen sumando triunfos y ese es justamente el caso de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Y es que la primera entrega de la trilogía que adapta el arco final del manga “Kimetsu no Yaiba” de Koyoharu Gotouge acaba de sumar un nuevo capítulo a su historial de éxitos, esta vez en el terreno del formato físico: resulta que, en Japón, su edición en Blu-ray se instaló en lo más alto del ranking diario que elabora Oricon, la entidad encargada de medir las ventas de música y video en el país asiático.

Vale precisar que la cinta retoma la historia justo después de la cuarta temporada del anime, con el Cuerpo de Cazadores de Demonios ingresando al Castillo Infinito y preparándose para la etapa final de su lucha contra Muzan Kibutsuji.

De esta manera, la producción marca el inicio del tramo definitivo de la saga, con los Pilares y demás aliados del protagonista Tanjiro Kamado reagrupándose para enfrentar a las Doce Lunas Superiores en territorio enemigo.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL BLU-RAY DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN EL RANKING DE ORICON?

Según el ranking diario de Blu-ray de Oricon, correspondiente al sábado 1 de agosto del 2026, la edición estándar de la película “Demon Slayer: Infinity Castle”, con un precio de ¥4,950 (alrededor de 31.29 dólares), ocupa el primer lugar.

Por otro lado, la edición especial limitada del largometraje, con un precio de ¥11,000 (aproximadamente 69.54 dólares), se ubica en el segundo puesto.

Es decir, ambas versiones del mismo filme, lanzadas a la venta el pasado 29 de julio bajo el sello Aniplex, lideran la lista.

Importante: la edición limitada incluye extras pensados para coleccionistas, como una caja de almacenamiento con arte inédito del diseñador de personajes y director de animación Akira Matsushima, un CD con la banda sonora en versión de partitura de película y un disco adicional con material detrás de cámaras.

¿CUÁNDO LLEGÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” AL STREAMING?

La película se estrenó en cines de Japón el 18 de julio del 2025, bajo la dirección de Haruo Sotozaki.

El lanzamiento en el streaming, por su parte, tardó un año completo: recién el 28 de julio del 2026, la plataforma Crunchyroll sumó la cinta a su catálogo con audio y subtítulos en varios idiomas.

Cabe resaltar que Netflix también estrenó el título el mismo día, con disponibilidad limitada a mercados selectos de Asia, sin incluir Japón, China continental ni India.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SEGUNDA PARTE DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Si bien los estudios Aniplex y Ufotable no han confirmado una fecha oficial de lanzamiento para “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, se espera su llegada a los cines para el 2027.

Finalmente, la tercera y última parte de la trilogía cinematográfica estaría proyectada recién para algún momento del año 2029.

Kokushibo, la Luna Superior Uno, en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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