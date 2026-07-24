¡Todavía no llega a los cines fuera de Japón y esta nueva cinta ya está dando de qué hablar entre los fans del anime! Resulta que la película de “Chiikawa”, ese personaje diminuto, tierno y ligeramente inquietante que conquistó internet, acaba de aterrizar en la cartelera japonesa con tanta expectativa que ya ha sido comparada con franquicias como “Kimetsu no Yaiba” o “Detective Conan”. Y es que, incluso antes de su estreno, la producción había superado a “Demon Slayer: Infinity Castle” en un peculiar récord de funciones diarias en un solo cine.

Vale precisar que el público de “Chiikawa” cruza generaciones: nació como un manga de trazo simple compartido en redes sociales y hoy convive con propuestas mucho más orientadas al público adulto.

Así, la película “Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island” (en español: “Chiikawa: El secreto de la isla sirena”) fue escrita para el cine por Nagano, creador de la obra original, y retoma el llamado “arco de la sirena”, uno de los segmentos más esperados por los seguidores de la serie.

En ese sentido, la trama sigue a los protagonistas del anime tras recibir una invitación a una isla especial, a la que viajan para un campamento de entrenamiento.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿QUÉ RÉCORD ROMPIÓ LA PELÍCULA DE “CHIIKAWA”?

Según Oricon, el cine TOHO Cinemas Ikebukuro programó 41 funciones para el día del estreno de “Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island“, este viernes 24 de julio del 2026.

Y, de acuerdo con CBR, esa cifra supera las 40 funciones diarias que llegó a tener “Demon Slayer: Infinity Castle” el año pasado, la película de anime más taquillera de la historia de Japón, con más de 795 millones de dólares en recaudación global.

¿QUÉ RÉCORDS SIGUEN EN PIE EN EL CINE JAPONÉS?

Hasta el momento, el récord de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” lo mantiene “Mugen Train” que, en octubre del 2020, llegó a 42 funciones en un día en el TOHO Cinemas Shinjuku.

Por otro lado, el récord absoluto de Japón en funciones diarias le pertenece a “Detective Conan: Fallen Angel on the Highway”, que acumuló 59 funciones en un solo día en el cine T-Joy Yokohama, favorecido además porque la trama del filme transcurre en esa ciudad.

Así, la siguiente tabla resume los números que maneja cada título:

Título Funciones en un día “Detective Conan: Fallen Angel on the Highway” 59 “Demon Slayer: Mugen Train” 42 “Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island” 41 “Demon Slayer: Infinity Castle” 40

¿DÓNDE VER “CHIIKAWA”?

Aunque todavía no hay una fecha de estreno internacional confirmada para “Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island”, el anime de la franquicia sí está disponible en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Chiikawa the Movie: The Secret of Mermaid Island" es la primera producción cinematográfica de esta franquicia (Foto: CygamesPictures)

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