“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” (también conocida como "Guardianes de la noche: La fortaleza infinita“) volvió a los cines de Estados Unidos este 6 marzo del 2026 y, a pesar de tratarse de un reestreno en funciones limitadas, logró ser una de las películas más vistas del día en la taquilla del país norteamericano. Así, el regreso de la cinta de Ufotable, distribuida por Sony Pictures y Crunchyroll, confirma que la fiebre por la franquicia sigue muy viva... incluso después de su exitoso paso original por las salas en el 2025.

Vale precisar que esta producción es la primera de la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga creado por Koyoharu Gotouge.

En esta etapa de la historia, Tanjiro, Nezuko y los Pilares llevan la batalla directamente al Castillo Infinito de Muzan Kibutsuji, con algunas de las peleas más esperadas por los lectores, lo que convierte al reestreno en un verdadero evento para los fans del anime.

Además, este relanzamiento llega acompañado de funciones en formatos premium en determinados cines de EE.UU., las cuales buscan ofrecer una experiencia mucho más inmersiva para las secuencias de acción.

De esta manera, la nueva estrategia de distribución no solo apunta a sumar algo más de taquilla, sino también a darle a la comunidad una oportunidad adicional de ver este tramo clave de la saga en pantalla grande antes de las próximas entregas.

A continuación, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNTO RECAUDÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN SU PRIMER DÍA DE REESTRENO EN ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con el informe de Box Office Report del viernes 6 de marzo del 2026, la cinta se ubicó en la décima posición del ranking con un estimado de US$365,000 en su primer día de reestreno, proyectándose en tan solo 832 salas de cine.

El mismo reporte indica que, hasta ese momento, el acumulado estadounidense de la cinta alcanzaba los US$134,884,077, cifra que refleja la suma de su recorrido original de 2025 y este relanzamiento como un evento especial.

Por si fuera poco, durante el fin de semana de reestreno, el filme habría sumado un total de US$1,3 millones, según la cuenta de X del portal.

Kaigaku es el antagonista principal de Zenitsu en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

¿CÓMO FUE EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El reestreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” en Estados Unidos incluye, por primera vez en la región, funciones en ScreenX: el formato inmersivo de 270 grados que extiende la imagen a las paredes laterales.

Para el público, esto significa que, además de las proyecciones tradicionales subtituladas y dobladas, algunos cines ofrecerán una experiencia más envolvente, ideal para las grandes batallas del arco del Castillo Infinito.

Entonces, si te encuentras en EE.UU. y estás pensando en verla, lo más práctico es revisar la cartelera de las cadenas de tu ciudad (Regal, AMC, Cinemark, entre otras) o la web del largometraje para confirmar qué formatos y horarios están disponibles en tu zona, ya que no todas las salas cuentan con la tecnología ScreenX.

