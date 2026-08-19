Aunque los verdaderos fans de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios vieron “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) en cines, sin duda, esperaban con ansias su llegada a streaming para revivir los mejores momentos de la película anime que adapta la primera parte de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Algo que pueden hacer desde el 28 de julio de 2026 en Crunchyroll y Netflix Asia.

Tras su lanzamiento en Crunchyroll, el galardonado largometraje anime rompió el récord histórico de la plataforma al superar las 84 mil calificaciones con un promedio sobresaliente de 4,9 estrellas, arrebatándole el primer puesto de popularidad a “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”.

“Demon Slayer: Infinity Castle” también está disponible en Blu-ray y DVD en Japón a partir del 29 de julio de 2026. Para celebrar dicho lanzamiento, el 9 de agosto se realizó una proyección especial con la participación de los actores de voz Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) y Saori Hayami (Shinobu Kocho).

Saori Hayami fue la encargada de dar voz a Shinobu Kocho, la Pilar del Insecto, que fue un personaje clave de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

LAS ESCENAS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” QUE QUIEREN VOLVER A VER

Aunque Takahiro Sakurai estuvo en el escenario de Osaka durante la gira de estreno original de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”, para Saori Hayami fue el primer encuentro con los fans de ese lugar. Ambos seiyūs respondieron a algunas preguntas de los asistentes al evento. “¿Qué escena les gustaría ver una y otra vez?“, fue una de ellas.

“Como la voz de Giyu, realmente quiero enfatizar la batalla contra Akaza, donde él y Tanjiro luchan a vida o muerte. Sin embargo, la escena que más deseo volver a ver es la pelea entre Shinobu y Doma. La primera vez que la vi, me quedé... atónito. Quiero revivir esa conmoción que sentí en el cine, pero esta vez en la comodidad de mi casa para poder asimilarlo todo. Ese enfrentamiento con Doma, sumado a las intensas emociones de Shinobu, me impactó profundamente”, indicó Sakurai.

Por su parte, Hayami señaló: “¡Hay tantas! Pero centrándome en Shinobu, diría que el momento justo antes de que se encuentre con Doma. La forma en que se siente atraída hacia él, casi como si algo la llamara, captura a la perfección la atmósfera inquietante de la obra.”

“Casi se puede sentir la tensión ‘invisible’ flotando en la pantalla. Es una de mis escenas favoritas, y quiero saborear esa sensación en casa (...) Tengo muchas ganas de volver a ver las interacciones entre Zenitsu y su abuelo” , agregó.

LOS MENSAJES FINALES DE LAS VOCES DE GIYU TOMIOKA Y SHINOBU KOCHO

Al finalizar la proyección especial con saludo en el escenario (stage greeting), los actores de voz Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) y Saori Hayami (Shinobu Kocho) brindaron unas palabras de despedida a los asistentes al evento.

“Espero que disfruten viendo el primer capítulo del arco del Castillo Infinito tantas veces como quieran en casa. La batalla aún no ha terminado, así que por favor sigan apoyándonos. ¡Muchas gracias!”, dijo Hayami.

Mientras que Sakurai añadió: “Por favor, vean sus escenas favoritas, esas que les aceleran el corazón, una y otra vez. Espero que sigan apoyando el mundo de ‘Demon Slayer’ a medida que la historia continúa. ¡Gracias por venir hoy!”

Takahiro Sakurai se encarga de dar voz a Giyu Tomioka, Pilar del Agua, en la exitosa película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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