Frente al primer aniversario de la llegada a la cartelera japonesa de la película “Demon Slayer: Infinity Castle”, el estudio Ufotable decidió celebrar la fecha con algo más que un simple mensaje de agradecimiento. Y es que la compañía de animación detrás de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” aprovechó la ocasión para compartir contenido inédito: tres ilustraciones protagonizadas por parejas clave de la historia, presentadas en un estilo que combina emoción y nostalgia. Así, si quieres verlas a detalle, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en la cinta, Muzan Kibutsuji termina arrastrando a Tanjiro, los Hashira y el resto del Cuerpo de Cazadores de Demonios a su fortaleza dimensional: el Castillo Infinito.

Allí, los héroes quedan atrapados en un espacio que se mueve y se deforma, mientras buscan a Muzan y se enfrentan a las Lunas Superiores como Akaza, Doma y Kokushibo, en una sucesión de combates sin pausas.

¿QUÉ ILUSTRACIONES PUBLICÓ UFOTABLE POR EL PRIMER ANIVERSARIO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Ufotable compartió tres ilustraciones inéditas a través de su cuenta oficial en X, cada una centrada en un dúo de personajes de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

La primera, titulada “Tanjiro y Giyu”, muestra a Tanjiro Kamado con el rostro manchado de sangre, mientras Giyu Tomioka aparece frente a él, empuñando su espada.

Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka protagonizan esta ilustración oficial lanzada por el primer aniversario de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

La segunda, “Shinobu y Kanao”, presenta a Kanao Tsuyuri de fondo y, delante de ella, la figura de Shinobu Kocho.

Kanao Tsuyuri y Shinobu Kocho protagonizan esta ilustración oficial lanzada por el primer aniversario de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Finalmente, la tercera, “Zenitsu y su abuelo”, retrata a Zenitsu Agatsuma llorando por el recuerdo de su querido maestro, Jigoro Kuwajima.

Zenitsu Agatsuma y Jigoro Kuwajima protagonizan esta ilustración oficial lanzada por el primer aniversario de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CÓMO FUE EL RECORRIDO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” HASTA ESTE ANIVERSARIO?

“Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenó en cines de Japón el pasado 18 de julio del 2025, como la primera entrega de la trilogía que adapta el tramo final del manga “Kimetsu no Yaiba”.

Cabe resaltar que el filme llegó a proyectarse en 158 países y regiones a nivel mundial, consolidándose como uno de los fenómenos más exitosos del cine de animación japonés en los últimos años.

¿QUÉ SIGUE PARA LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

La producción continúa su presencia en el mercado a través del formato físico: su estreno en Blu-ray y DVD está programado para el miércoles 29 de julio del 2026 en Japón, con ilustraciones adicionales de Ufotable.

Además, llegará a la plataforma de streaming Crunchyroll un día antes, el martes 28 de julio.

En paralelo, la segunda película de la trilogía, “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, ya se encuentra confirmada y en desarrollo, aunque su fecha de lanzamiento todavía no ha sido anunciada oficialmente.

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