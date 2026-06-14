Si “Demon Slayer: Infinity Castle” te emocionó en cines y llevas meses esperando por novedades sobre su edición física, hay buenas noticias para ti. Y es que el estudio Ufotable publicó tres ilustraciones inéditas de algunos de los personajes más queridos de la saga “Kimetsu no Yaiba”, diseñadas como bonificaciones de compra por tienda para el lanzamiento en Blu-ray y DVD de la película. Por eso, aquí te cuento cómo son esas imágenes y cuándo se publica el formato físico del largometraje.

Vale precisar que la cinta adapta el arco más largo e intenso del manga original de Koyoharu Gotoge: el Arco de la Fortaleza Infinita.

De esta manera, marca el inicio del desenlace de todo lo construido en las cuatro temporadas anteriores del anime.

¿CÓMO SON LAS NUEVAS ILUSTRACIONES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Tal como reportó la cuenta oficial de la franquicia en X (@kimetsu_off), el equipo detrás de “Kimetsu no Yaiba” publicó tres piezas de arte inéditas vinculadas al lanzamiento en Blu-ray y DVD de la película.

Así, cada ilustración fue asignada como bonificación de compra exclusiva a una tienda diferente.

Por ejemplo, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka aparecen juntos en la misma imagen, destinada a la tienda Animate.

La ilustración oficial de Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka para el formato DVD y Blu-Ray de la película "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Por otro lado, Shinobu Kocho, la Pilar Insecto, protagoniza un visual individual para Amazon Japón.

La ilustración oficial de Shinobu Kocho para el formato DVD y Blu-Ray de la película "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Zenitsu Agatsuma, por su parte, tiene su propia ilustración exclusiva para Rakuten Books.

La ilustración oficial de Zenitsu Agatsuma para el formato DVD y Blu-Ray de la película "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO LLEGA EL BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El Blu-ray y DVD de “Demon Slayer: Infinity Castle” se publica el miércoles 29 de julio del 2026 en Japón.

Cabe resaltar que esta fecha aplica únicamente al mercado japonés, ya que—hasta el momento—no hay un día de lanzamiento concreto para otras regiones.

En cuanto al streaming, la película tampoco tiene fecha de estreno confirmada en Crunchyroll. Sin embargo, se esperan novedades pronto.

¿EN QUÉ ORDEN VER LA SAGA “DEMON SLAYER”?

Para llegar bien preparado a “Demon Slayer: Infinity Castle”, el orden cronológico de la franquicia es el siguiente:

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” – Temporada 1 (2019, 26 episodios): el punto de partida de todo.

(2019, 26 episodios): el punto de partida de todo. “Demon Slayer: Mugen Train” (2020): la película que detonó el boom del anime en los cines.

(2020): la película que detonó el boom del anime en los cines. “Demon Slayer” – Temporada 2 (2021–2022, 18 episodios): incluye el arco del Tren Infinito y el Distrito del Entretenimiento.

(2021–2022, 18 episodios): incluye el arco del Tren Infinito y el Distrito del Entretenimiento. “Demon Slayer” – Temporada 3 (2023, 11 episodios): el Arco del Herrero.

(2023, 11 episodios): el Arco del Herrero. “Demon Slayer” – Temporada 4 (2024): el Entrenamiento de los Pilares.

(2024): el Entrenamiento de los Pilares. “Demon Slayer: Infinity Castle” (2025): la primera entrega de la trilogía cinematográfica final de la saga.

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