La exitosa cinta “Demon Slayer: Infinity Castle” (en su idioma original: “Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen” y en español: “Kimetsu no Yaiba: Castillo infinito" o “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita”) ha entrado en una de esas carreras que llaman la atención de todos los fans de la temporada de premios. Y es que la producción compite en la categoría de Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, la cual reúne títulos con perfiles muy distintos... que podrían hacerlos merecedores del galardón. ¡Te invito a conocerlos en esta nota!

Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” continúa la historia del grupo de cazadores de demonios en uno de los momentos más intensos de la franquicia.

Así, el filme adapta un tramo clave de la saga y lleva a Tanjiro y compañía a un enfrentamiento que eleva la escala visual y emocional de la historia.

Y, en los Crunchyroll Anime Awards 2026, llega como la gran favorita de la categoría Película del Año por el peso de la franquicia, su impacto y su espectacular apartado técnico.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿QUÉ PELÍCULAS COMPITEN CONTRA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

1. “Chainsaw Man - la película: arco de Reze”

Empiezo la lista con esta producción que expande el universo del anime de “Chainsaw Man” y adapta el arco de Reze, también conocido como “Bomb Girl”, del manga de Tatsuki Fujimoto.

La trama se enfoca en el vínculo entre Denji y una misteriosa chica que se mueve entre el romance y la traición, mientras el caos de los demonios escala a niveles todavía más altos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

2. “100 metros”

Esta película adapta el manga de Uoto y se centra en la rivalidad entre Togashi, un corredor prodigioso, y Komiya, un estudiante que decide alcanzarlo con pura determinación.

Se trata de una historia de atletismo y superación que se mete de lleno en temas como la obsesión, la identidad y el paso del tiempo, con un enfoque más psicológico y realista que otras cintas de la categoría.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Mononoke II: Las cenizas de la ira”

Este filme, por su parte, funciona como secuela directa de “Phantom in the Rain” y retoma el relato del Vendedor de Medicinas en el entorno del Ooku, el harén imperial del Japón feudal.

La historia combina terror psicológico y elementos sobrenaturales, con casos ligados a la presión por concebir un heredero y a emociones reprimidas que se vuelven literalmente destructivas.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Scarlet”

Por otro lado, “Scarlet” es una película de fantasía dirigida por Mamoru Hosoda que toma como punto de partida libre a “Hamlet” de Shakespeare.

La trama sigue a una princesa que busca vengar la muerte de su padre y que, tras fallecer, despierta en el Más Allá, donde debe enfrentar a su némesis para evitar convertirse en un “Vacío”, con un enfoque muy centrado en la venganza y el viaje interior de nuestra protagonista.

¿Cómo verla? Está disponible en plataformas de alquiler y/o renta como Amazon.

5. “La rosa de Versalles”

Cierro la lista con esta película romántica que se inspira en el manga clásico de Riyoko Ikeda y que se sitúa en el siglo XVIII, en plena antesala de la Revolución Francesa.

La protagonista es Oscar, una mujer criada como hombre dentro de la nobleza, que desafía las normas de género y de clase mientras se ve envuelta en las tensiones políticas y sentimentales de la corte de Versalles.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

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