La llegada de “Demon Slayer: Infinity Castle” a los cines de Estados Unidos fue un verdadero acontecimiento para los fanáticos del anime. Ufotable volvió a demostrar su maestría en la animación con un despliegue visual impecable y un inicio explosivo que preparó al público para una batalla épica. Sin embargo, a pesar del éxito de taquilla y de la emoción que generó la primera entrega de esta trilogía cinematográfica, muchos coinciden en que este arco debió haberse adaptado como la temporada 5 de la serie.

LAS RAZONES POR LAS QUE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” DEBIÓ SER LA TEMPORADA 5

1. Una temporada de anime habría dejado espacio para escenas originales

Uno de los principales argumentos a favor de una temporada es el ritmo narrativo. La primera película comprimió 17 capítulos del manga en poco más de dos horas y media, lo que obligó a omitir escenas clave.

Por ejemplo, el recuerdo de Giyu sobre su hermana y Sabito —un momento crucial que fortalece su determinación de proteger a Tanjiro— quedó fuera. En formato televisivo, no habría razón para excluir esta poderosa escena que añade capas emocionales al personaje.

2. El arco del “Castillo Infinito” tiene demasiadas batallas para adaptarlo a una trilogía cinematográfica

Otro punto fundamental es que el arco del “Castillo Infinito” contiene demasiadas batallas simultáneas. La trilogía intenta abarcar todo, pero los constantes cambios de perspectiva hacen que los momentos más impactantes se sientan fugaces.

La muerte de Shinobu, que debió ser uno de los momentos más desgarradores del arco, se resolvió en cuestión de segundos antes de saltar a la pelea de Zenitsu. En una temporada, estas escenas habrían tenido tiempo suficiente para impactar realmente al espectador.

El estudio de animación detrás de la serie, Ufotable, está adaptando el arco final de una trilogía cinematográfica (Foto: Ufotable)

3. El arco de “Infinity Castle” tiene muchos momentos poderosos que pasaron en un instante

Además, el formato televisivo habría permitido incluir escenas originales, algo que la serie ya demostró manejar con éxito en el Arco de Entrenamiento de los Hashira. Estos añadidos no solo enriquecen la historia principal, sino que también permiten profundizar en los personajes secundarios y en sus motivaciones. En la película, el ritmo acelerado no dejó espacio para estas expansiones, y con ello se perdió la oportunidad de explorar matices importantes.

Un ejemplo claro de esa pérdida es la historia de Hakuji (Akaza) y Koyuki. El manga incluye detalles de un heredero de dojo rival que influyeron directamente en el trágico destino de la pareja. Este tipo de trasfondo habría brillado en episodios semanales, ofreciendo una conexión emocional más fuerte con uno de los villanos más complejos de la saga. Al no estar, el público del anime se queda con una versión reducida de esa tragedia.

La televisión también habría dado lugar a episodios especiales y segmentos extras, como los que suelen aparecer al final de cada capítulo con información adicional de los personajes. Estos momentos son parte del encanto de “Kimetsu no Yaiba” y habrían sido la ocasión perfecta para incluir material de los extras de los volúmenes, que en cine simplemente no tienen cabida.

Por otro lado, las batallas individuales —como la de Zenitsu o la lucha conjunta de Tanjiro y Giyu contra Akaza— habrían ganado una nueva dimensión en formato semanal. Cada enfrentamiento podría extenderse a dos o tres episodios, equilibrando acción con desarrollo de personajes y evitando que todo se sintiera como un torbellino de escenas espectaculares pero breves.

