¡Netflix ya tiene su propio termómetro del mundo de la animación japonesa! Y es que la popular plataforma de la “N” roja dio a conocer su primer Top 10 mundial de películas animes más vistas del mes y, en octubre del 2026, la exitosa “Demon Slayer: Infinity Castle” aparece en la cima. Así, si eres de los que abre el catálogo del servicio de streaming en busca de algo atractivo, esta nota es para ti. Aquí te presento la lista completa... la cual también incluye cuatro títulos del aclamado estudio Ghibli.

Vale precisar que este ranking es una publicación mensual que la plataforma difundirá de ahora en adelante, con una categoría de series y otra de largometrajes.

En ese sentido, reúne desde clásicos del cine familiar hasta sagas de culto, lo que la vuelve una buena guía para cualquier potencial espectador.

¿CUÁLES SON LAS 10 PELÍCULAS ANIMES MÁS VISTAS DE NETFLIX EN OCTUBRE DEL 2026?

Tal como revela Sankei, el orden del Top 10 de películas animes más vistas de Netflix en octubre del 2026 es el siguiente:

1. “Demon Slayer: Infinity Castle”

2. “Dragon Ball Z: La batalla de los dioses”

3. “Pokémon: Mewtwo contraataca - Evolution”

4. “El viaje de Chihiro” (Studio Ghibli)

5. “Mi vecino Totoro” (Studio Ghibli)

6. “El castillo ambulante” (Studio Ghibli)

7. “Detective Conan: especial por los 30 años”

8. “Ponyo en el acantilado” (Studio Ghibli)

9. “Black Clover: La espada del rey mago”

10. “Jujutsu Kaisen 0”

Cabe resaltar que el ranking incluye títulos disponibles únicamente en algunos territorios, de modo que conviene buscarlos en tu propio catálogo para verificar su disponibilidad en tu región.

El primer Top 10 Global Mensual de Películas Animes de Netflix, correspondiente a octubre del 2026, publicado por la plataforma como parte del lanzamiento de su nueva sección especializada Home of Anime (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE MIDE ESTE RANKING?

Tal como te puedes imaginar, este listado recoge las visualizaciones de anime en todo el mundo, con obras propias y también licenciadas.

Y aquí las métrica son las “vistas”. Es decir, el total de horas reproducidas se divide entre la duración del proyecto.

De esta manera, una película corta y una producción larga compiten en condiciones comparables.

¿QUÉ PASÓ EN LA CATEGORÍA DE SERIES?

En series, por su parte, Netflix estableció su Top 10 de octubre del 2026 de la siguiente forma:

1. “Cyberpunk: Edgerunners 2”

2. “Dragon Ball Super: Beerus”

3. “JoJo’s Bizarre Adventure STEEL BALL RUN” (2nd & 3rd STAGE)

4. “The Ramparts of Ice” (Temporada 2)

5. “The Apothecary Diaries” (Temporada 3)

6. “Cyberpunk: Edgerunners”

7. “Blue Box” (Temporada 2)

8. “Tougen Anki: Nikko Kegon Falls Arc”

9. “Ranma ½” (Temporada 3)

10. “The Apothecary Diaries” (Temporada 1)

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