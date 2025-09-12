CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tras ser arrastrados por Muzan a su fortaleza dimensional, el Castillo Infinito, los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y los Hashira se enfrentan a varios demonios mientras buscaban a su principal rival que está incapacitado por la medicina de Tamayo en “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España). Aunque consiguen algunas victorias, también pierden a un miembro importante. A continuación, te comparto la lista de los personajes que mueren en esta película.

La primera película de la esperada trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge empieza con los protagonistas separándose para buscar y asesinar a Muzan Kibutsuji, quien parece estar en una hibernación para para adquirir una forma aún más poderosa.

Mientras recorren el castillo, los Cazadores de Demonios se enfrentan a poderosos demonios, y el hijo de Kagaya, Kiriya, y sus hijas, Kuina y Kanata recorren el lugar con los cuervos Kasugai para localizar a las criaturas que se encuentran en ese lugar.

LOS PERSONAJES QUE MUEREN EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Shinobu

En “Demon Slayer: Infinity Castle”, mientras los antiguos Hashiras Tengen Uzui y Shinjuro Rengoku acompañan a los anteriores, Shinobu Kocho se enfrenta a Doma, de Rango Superior Dos. Motivada por su sed de venganza por la muerte de su hermana Kanae, utiliza todas sus habilidades para superar al demonio, pero no lo consigue.

Doma demuestra ser superior y asesina a Shinobu. Kanao Tsuyuri intenta ayudarla, pero solo llega para reemplazarla en la batalla.

Shinobu Kocho fue asesinada por Doma en "Demon Slayer: Infinity Castle", la primera película de la esperada trilogía (Foto: Ufotable)

Kaigaku

En otro momento de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Zenitsu Agatsuma se enfrenta a su antiguo superior Kaigaku, quien se convirtió en el nuevo Rango Superior Seis tras un encuentro con el Rango Superior Uno Kokushibo. Zenitsu consigue la victoria con una séptima forma autodidacta de Respiración Trueno, pero queda inconsciente y llega al más allá, donde ve a su maestro. Más tarde, es rescatado y empieza a recuperarse.

Zenitsu concretó su venganza y asesinó a Kaigaku en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Akaza

Tanjiro y Giyu Tomioka se enfrentan a Akaza, de Rango Superior Tres, y a pesar de la gran evolución del primero y el admirable despliegue del segundo, quien desbloquea su Marca de Cazador de Demonios, no logran superar a su rival. No obstante, Tanjiro entra al Mundo Transparente y tiene la oportunidad de decapitar a Akaza. Sin embargo, el cuerpo de Akaza sigue luchando mientras evoluciona a un demonio de mayor nivel.

Mientras eso sucede, Akaza revive los dolorosos recuerdos de su vida como humano. Aunque Akaza logra regenerar su cabeza y puede derrotar a Tanjiro, ver su pasado como Hakuji, lo llevan a reflexionar sobre sus errores y se ataca para expiar sus actos como demonio. Tras su muerte, los espíritus de Keizo y Koyuki lo abrazan y le ofrecen perdón.

Akaza redirigió su ataque a si mismo tras recuperar sus recuerdos humanos al final de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

