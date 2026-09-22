Un año después de su estreno en Japón, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) finalmente llegó a streaming, inicialmente únicamente en Crunchyroll y Netflix Asia. Pero la exitosa película anime que marcó un hito histórico también estará disponible en otras plataformas de streaming en septiembre de 2026, lo que coincide con el primer aniversario de su lanzamiento en los cines de Estados Unidos, Latinoamérica y España.

La primera entrega de la trilogía que adapta el final de la serie anime basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge está disponible en Crunchyroll desde el 28 de julio de 2026. Y en septiembre llegará a Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max: Asimismo, también llegará a Hulu y Disney+.

Cabe resaltar, que la versión digital de “Demon Slayer: Infinity Castle”, que recaudó más de 793 millones de dólares a nivel mundial en la taquilla y consolidó el éxito de la franquicia “Kimetsu no Yaiba”, también está disponible para su compra a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

Shinobu Kocho, la Hashira del Insecto, tiene un emocionante batalla en la primera entrega de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO LLEGARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” A HULU?

Al igual que en las otras plataformas de streaming mencionadas, la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” llegará a Hulu el lunes 28 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. Mientras que para el resto del mundo estará disponible a través de Disney+.

La película anime que en Norteamérica superó los 128 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para un estreno de anime en la región, contará con audio en japonés, inglés y otros idiomas. Además, contará con subtítulos.

Por lo tanto, para revivir los mejores momentos del taquillero largometraje animado solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

Esta escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" muestra el momento culminante del trágico pasado de la Luna Superior Tres, Akaza, cuando recupera sus recuerdos humanos como Hakuji (Foto: Ufotable)

¿CÓMO SUSCRIBIRSE A HULU?

Para suscribirte a Hulu, debes tomar en cuenta que el servicio requiere que estés ubicado en los Estados Unidos y cuentes con un método de pago válido de ese país, y seguir los pasos que indica su página principal. Estos son algunos de los planes por los que puedes optar.

Planes Individuales (Solo Hulu)

Hulu (Con anuncios): 11.99 dólares al mes o un pago anual de 119.99 dólares. Incluye pausas comerciales durante la reproducción.

Hulu Premium (Sin anuncios): 18.99 dólares al mes. Te permite descargar títulos seleccionados para verlos sin conexión y reproduce el contenido de forma continua.

Paquetes Combinados (Dúos y Tríos)

Disney+ y Hulu (Con anuncios): 12.99 dólares al mes. Combina ambos servicios con comerciales.

Disney+ y Hulu (Sin anuncios): 19.99 dólares al mes.

Disney+, Hulu y HBO Max: Cuesta 19.99 dólares al mes con anuncios o 32.99 dólares al mes sin anuncios.

Disney+, Hulu y ESPN+: Desde 21.99 dólares al mes (planes con opciones básicas) hasta 44.99 dólares al mes en su modalidad premium completa.

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Además de Crunchyroll y Netflix, “Demon Slayer: Infinity Castle”, que en Japón recaudó el equivalente a más de 200 millones de dólares, posicionándose entre las películas más vistas de la historia del país, estará disponible en Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max.

Crunchyroll: disponible desde el 28 de julio de 2026

Netflix: disponible desde el 28 de septiembre de 2026

Amazon Prime Video: disponible desde el 29 de septiembre de 2026

HBO Max: disponible desde el 29 de septiembre de 2026 (América Latina)

Disney+: disponible desde el 29 de septiembre de 2026 (España)

En la primera entrega de la trilogía anime "Demon Slayer: Infinity Castle", Tanjiro Kamado se enfrenta a Akaza, la Luna Supeior Tres (Foto: Ufotable)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí