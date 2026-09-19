“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) recaudó más de 793 millones de dólares a nivel mundial en la taquilla y consolidó el éxito de la franquicia “Kimetsu no Yaiba”. Debido a esto, la primera película de la trilogía que adapta el final de la serie anime basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge tardó más de un año en llegar a streaming. Está disponible en Crunchyroll desde el 28 de julio de 2026.

Además, la versión digital del largometraje, que en Norteamérica superó los 128 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para un estreno de anime en la región, está disponible para su compra anticipada en Norteamérica a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

Y dos meses después finalmente llegará a Netflix. Aunque “Demon Slayer: Castillo Infinito Parte 1” está disponible en la plataforma de streaming de la N roja para los fans de Asia, excluyendo Japón, China continental e India, desde el 28 de julio, aún no está disponible para los usuarios del resto del mundo.

Tanjiro Kamado es el protagonista de la exitosa franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". Él tiene un papel clave durante el clímax de la historia, en la película "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO LLEGARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” A NETFLIX?

A través de sus redes sociales, Netflix confirmó que “Demon Slayer: Infinity Castle” se unirá a su catálogo internacional el lunes 28 de septiembre del 2026. Llegará específicamente a Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones.

¿EN QUÉ PAÍSES ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN NETFLIX?

La cuenta oficial de Netflix confirmó el estreno simultáneo de la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” en la siguientes regiones:

América Latina

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

México

Perú

Uruguay

Venezuela

Europa

España

Reino Unido

Norteamérica

Estados Unidos

Canadá

Asia

Filipinas

Tailandia

Malasia

Singapur

Indonesia

Vietnam

Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente, también es parte de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" y tendrá un rol muy importante en la segunda película (Foto: Ufotable)

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Además de Crunchyroll y Netflix, “Demon Slayer: Infinity Castle”, que en Japón recaudó el equivalente a más de 200 millones de dólares, posicionándose entre las películas más vistas de la historia del país, estará disponible en Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max.

Crunchyroll: disponible desde el 28 de julio de 2026

Netflix: disponible desde el 28 de septiembre de 2026

Amazon Prime Video: disponible desde el 29 de septiembre de 2026

HBO Max: disponible desde el 29 de septiembre de 2026 (América Latina)

Disney+: disponible desde el 29 de septiembre de 2026 (España)

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