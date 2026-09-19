Shinobu Kocho, la Hashira del Insecto, tiene un emocionante batalla en la primera entrega de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Shinobu Kocho, la Hashira del Insecto, tiene un emocionante batalla en la primera entrega de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Nelly Osco
Nelly Osco

” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) recaudó más de 793 millones de dólares a nivel mundial en la taquilla y consolidó el éxito de . Debido a esto, la primera película de la trilogía que adapta el final de la serie anime basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge tardó más de un año en llegar a streaming. Está disponible en Crunchyroll desde el 28 de julio de 2026.

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Además, la versión digital del largometraje, que en Norteamérica superó los 128 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para un estreno de anime en la región, está disponible para su compra anticipada en Norteamérica a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

. Aunque “” está disponible en la plataforma de streaming de la N roja para los fans de Asia, excluyendo Japón, China continental e India, desde el 28 de julio, aún no está disponible para los usuarios del resto del mundo.

Tanjiro Kamado es el protagonista de la exitosa franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". Él tiene un papel clave durante el clímax de la historia, en la película "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
Tanjiro Kamado es el protagonista de la exitosa franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba". Él tiene un papel clave durante el clímax de la historia, en la película "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO LLEGARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I” A NETFLIX?

A través de sus redes sociales, se unirá a su catálogo internacional el lunes 28 de septiembre del 2026. Llegará específicamente a Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones.

¿EN QUÉ PAÍSES ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN NETFLIX?

La cuenta oficial de Netflix confirmó el estreno simultáneo de la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” en la siguientes regiones:

América Latina

  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • El Salvador
  • México
  • Perú
  • Uruguay
  • Venezuela

Europa

  • España
  • Reino Unido

Norteamérica

  • Estados Unidos
  • Canadá

Asia

  • Filipinas
  • Tailandia
  • Malasia
  • Singapur
  • Indonesia
  • Vietnam
Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente, también es parte de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" y tendrá un rol muy importante en la segunda película (Foto: Ufotable)
Obanai Iguro, el Pilar de la Serpiente, también es parte de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" y tendrá un rol muy importante en la segunda película (Foto: Ufotable)

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Además de Crunchyroll y Netflix, “Demon Slayer: Infinity Castle”, que en Japón recaudó el equivalente a más de 200 millones de dólares, posicionándose entre las películas más vistas de la historia del país, estará disponible en Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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