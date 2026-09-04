Septiembre llegó con una noticia que los fans del anime “Kimetsu no Yaiba” venían esperando desde hace mucho. Y es que “Demon Slayer: Infinity Castle”, la película centrada en batalla final de Tanjiro y sus aliados contra Muzan Kibutsuji, se sumará al catálogo de nuevas plataformas de streaming... más allá de Crunchyroll. Así, si eres de los que dejó pendiente la cinta esperando verla desde el sillón sin salir de tu app favorita, aquí te cuento exactamente cuándo y dónde podrás hacerlo.

Vale precisar que, en la producción, retomamos la historia de Tanjiro Kamado justo después del Entrenamiento de los Pilares.

Y, en este contexto, Muzan Kibutsuji irrumpe en la mansión de Kagaya Ubuyashiki y arrastra a los cazadores de demonios hacia el Castillo Infinito, donde comienza la batalla final contra las Lunas Superiores.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN NETFLIX Y HBO MAX?

Según ANMTV y TVLaint, Netflix estrenará la película el lunes 28 de septiembre del 2026.

HBO Max, por su parte, la sumará a su catálogo un día después, el 29 de septiembre del 2026.

Cabe resaltar que Amazon Prime Video también incorporará “Demon Slayer: Infinity Castle” en esa última fecha, ampliando las opciones para verla en el streaming.

¿QUÉ OTRA PLATAFORMA YA TIENE DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Como muchos fans saben, el filme está disponible en Crunchyroll desde el pasado 28 de julio del 2026, con audio japonés, así como doblaje y subtítulos en otros idiomas.

Y es que esa fue la primera plataforma de streaming en ofrecer el largometraje tras su exitoso paso por los cines.

¿QUÉ TAN GRANDE ES EL FENÓMENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En Japón, la producción recaudó cerca de 40 mil millones de yenes, ubicándose como la segunda cinta más taquillera de la historia del país asiático, solo detrás de su predecesora, “Demon Slayer: Mugen Train”.

De esta manera, a nivel mundial la recaudación superó los 793 millones de dólares, según Numbers, cifra que la convirtió en la película de anime más taquillera de la historia.

Por si fuera poco, el título también recibió una nominación a los Golden Globes como Mejor Película Animada, además de ganar en los Critics Choice Awards Celebration of Cinema & Television y los Saturn Awards como Mejor Película Internacional.

Doma es la Segunda Luna Superior de las Doce Lunas Demoníacas en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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