El fin de una era en el anime ya tiene fecha y formato. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” está listo para despedirse de sus millones de seguidores con un movimiento inesperado: en lugar de nuevas temporadas de televisión, el desenlace llegará en forma de trilogía cinematográfica. La primera parada será “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Movie: Infinity Castle”, una producción que promete llevar la emoción, la acción y el drama de la saga a su punto más alto.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE VER LA PELÍCULA “INFINITY CASTLE”?

El escenario principal, el imponente Castillo Infinito, es mucho más que un simple campo de batalla. Creado por Muzan Kibutsuji y controlado por Nakime, este espacio se convierte en una trampa mortal. Sus pisos que se desplazan, paredes que se distorsionan y una gravedad ilógica lo transforman en un laberinto vivo que juega en contra de los héroes. Un entorno así asegura que cada combate tenga un nivel de tensión y riesgo sin precedentes.

Muzan, el primer demonio y enemigo definitivo de la franquicia, centra ahora su mirada en Nezuko Kamado. Tras superar la debilidad al sol, ella representa la clave de la inmortalidad que Muzan ha ansiado durante siglos. Pero esta situación obliga a Tanjiro a pelear sin la ayuda de su hermana por primera vez desde que se convirtió en cazador, un giro que eleva aún más los riesgos personales y emocionales de la batalla final.

Los Hashira, pilares de la organización, enfrentan su mayor reto. Sin un líder tras el sacrificio de la familia Ubuyashiki, deberán aprender a coordinarse en medio del caos. Las Marcas de Cazador de Demonios cobran aquí gran relevancia: Tanjiro, Mitsuri Kanroji y Muichiro Tokito ya han despertado este poder especial, que podría inclinar la balanza contra los demonios de rango superior. El Hinokami Kagura y la Acción Repetitiva se convierten en técnicas decisivas para resistir el asedio.

La historia se sitúa en un Japón ficticio a inicios del siglo XX, el cual está acechado de demonios (Foto: Ufotable)

LOS VILLANOS QUE PERMANECEN EN PIE GARANTIZAN COMBATES MEMORABLES

Akaza, Doma, Kokushibo y Nakime no solo elevan el nivel de las peleas, sino que también representan pruebas personales y físicas imposibles de evitar. A diferencia de otros arcos, el “Infinity Castle” no concede respiros narrativos: será una sucesión de luchas brutales en las que la supervivencia está en duda para cada uno de los cazadores.

Una de las marcas de “Demon Slayer” siempre ha sido su disposición a mostrar el costo de la guerra contra los demonios. En este arco, las muertes significativas no solo son posibles, sino que parecen inevitables. El clímax promete momentos desgarradores que pondrán a los fans al borde de las lágrimas, recordando que esta es tanto una historia de esperanza como de sacrificio.

Con Tanjiro, Zenitsu e Inosuke atrapados junto a los Hashira en el Castillo Infinito, esta trilogía se perfila como un torbellino de acción, tragedia y revelaciones. “Demon Slayer: Infinity Castle” no solo busca entregar animación espectacular y combates épicos, sino también cerrar con fuerza una de las historias más queridas del anime moderno.

