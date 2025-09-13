El esperado estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” finalmente llegó a los cines de Norteamérica el 12 de septiembre, y los fanáticos del anime ya están disfrutando de una de las entregas más intensas y espectaculares de la saga. Este nuevo capítulo cinematográfico no solo ofrece batallas deslumbrantes, sino también momentos de gran carga emocional que marcan un antes y un después para los personajes principales.

Entre los enfrentamientos que más impactaron al público, destaca el de Tanjiro y Giyu contra Akaza, un choque cargado de adrenalina y simbolismo. Zenitsu, por su parte, se enfrenta a un demonio de su pasado en una pelea que pone en evidencia cuánto ha crecido el personaje desde sus inicios.

Y, como muchos esperaban, la batalla entre Shinobu, el Insecto Hashira, y Doma, uno de los demonios más despiadados de Muzan, se robó gran parte de la atención en las salas.

¿QUÉ DIJERON LOS ACTORES SOBRE LA PELEA DE DOMA Y SHINOBU?

En conversación con ComicBook.com, Stephen Fu, voz de Doma, compartió su visión sobre cómo dio vida a un personaje tan cruel y despreocupado a la vez. “Doma nunca se toma nada en serio, se comporta como un hermano menor molesto que solo busca divertirse. No se percibe como villano, sino como alguien que cree estar haciendo lo correcto”, explicó el actor, destacando la complejidad de interpretar esa dualidad entre ligereza y oscuridad.

Por otro lado, Erika Harlacher, quien interpreta a Shinobu, reveló que para ella fue todo lo contrario: “Shinobu enfrenta este momento con una carga emocional enorme. La muerte del líder del Cuerpo de Cazadores y la caída en el castillo hicieron imposible que siguiera ocultando lo que siente. Vocalmente fue emocionante explorar ese lado vulnerable de ella”, comentó.

La interpretación de Harlacher añade un matiz más humano a un personaje que hasta ahora había mantenido una máscara imperturbable.

"Demon Slayer" (o "Kimetsu no Yaiba") es un popular anime japonés de fantasía oscura y acción (Foto: Crunchyroll)

¿A QUIÉNES INTERPRETARÍAN STEPHEN Y ERIKA SI PUDIERAN ELEGIR OTROS PERSONAJES?

En un juego de “cambiar papeles”, ambos actores confesaron qué personaje elegirían si pudieran estar del otro lado. Harlacher admitió que le encantaría probar ser Nezuko, destacando lo desafiante y único de un rol que combina fuerza, inocencia y una expresividad vocal muy particular. También elogió el trabajo de Abby Trott, quien da vida a Nezuko en la versión original.

Stephen Fu, en cambio, reveló que le atrae mucho Zenitsu. “Siempre me gustaron los personajes que parecen débiles o distraídos, pero que esconden una fuerza descomunal. Zenitsu es alivio cómico, pero cuando se pone serio, brilla de una forma impresionante”, dijo el actor, dejando claro que disfruta de los contrastes en los personajes.

Con su estreno ya consumado, “Demon Slayer: Infinity Castle” se perfila como una experiencia cinematográfica imperdible para los seguidores del anime. Las batallas, la emotividad y el despliegue visual en pantalla grande confirman que esta entrega es un punto culminante en la historia de “Kimetsu no Yaiba”. Para quienes aún no han asistido al cine, la recomendación es clara: no se lo pueden perder.

