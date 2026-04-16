Todavía no hay novedades sobre las secuelas de "Demon Slayer: Infinity Castle", pero los fanas esperan un anuncio el 17 de abril (Foto: Ufotable)
Todavía no hay novedades sobre las secuelas de "Demon Slayer: Infinity Castle", pero los fanas esperan un anuncio el 17 de abril (Foto: Ufotable)
Nelly Osco
Nelly Osco

Mientras esperas de “” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), o incluso el anuncio de su lanzamiento en streaming, puedes ver otras series anime igual de emocionantes o que comparten ciertos elementos con la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Crunchyroll tiene un amplio catálogo y a continuación te recomiendo solo algunas opciones a las que debes darle al menos una oportunidad.

Mira también:

Después de 266 días en cartelera, la primera entrega de la trilogía que adapta el arco final de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses, y se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia de Japón.

LOS ANIMES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

1. Dororo

” y “” comparten principalmente la temática de fantasía oscura y acción, además, ambas series tienen protagonistas que viajan para combatir demonios en un contexto japonés histórico. El anime basado en el manga de 1967 de Osamu Tezuka sigue a Hyakkimaru, un joven cuyo padre pactó con 12 demonios, entregando partes de su cuerpo al nacer a cambio de poder.

Tanto Tanjiro ("Demon Slayer") como Hyakkimaru ("Dororo") tienen un fuerte impulso personal relacionado con sus familias y los demonios (Foto: Mappa)
Tanto Tanjiro ("Demon Slayer") como Hyakkimaru ("Dororo") tienen un fuerte impulso personal relacionado con sus familias y los demonios (Foto: Mappa)

2. Mushishi

” y “” comparten una base espiritual y cultural muy profunda. Ambas series se desarrollan en versiones rurales y tradicionales de Japón, y destacan por una animación y dirección artística impecable. Este anime antológico y de culto, filosófico y reflexivo sigue a Ginko, un investigador viajero que estudia y ayuda a personas afectadas por los Mushi.

El anime "Mushishi" es mucho más pausado y filosófico que "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Artland)
El anime "Mushishi" es mucho más pausado y filosófico que "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Artland)

3. Hell’s Paradise: Jigokuraku

Sin duda, “” tiene más cosas en común con “Kimetsu no Yaiba”, ya que ambos pertenecen a la nueva generación de shonen oscuros que muestran violencia gráfica y dilemas morales complejos. El anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku narra la historia de Gabimaru, un ninja inmortal condenado que busca el elixir de la vida en una misteriosa y peligrosa isla para obtener su libertad y reunirse con su esposa, merece más reconocimiento.

Tanto "Demon Slayer" como "Hell's Paradise: Jigokuraku", presentan espadachines de élite que utilizan técnicas de energía interna (Foto: Mappa)
Tanto "Demon Slayer" como "Hell's Paradise: Jigokuraku", presentan espadachines de élite que utilizan técnicas de energía interna (Foto: Mappa)

4. Ghost Hunt

” y “Demon Slayer” comparten una estructura narrativa centrada en la resolución de conflictos sobrenaturales. Mientras la primera explora fantasmas, maldiciones y rituales, la segunda se enfoca en los Oni (demonios). Esta serie sigue a Mai Taniyama, una estudiante que se une a la agencia Shibuya Psychic Research (SPR) dirigida por el joven y narcisista Kazuya “Naru” Shibuya. Juntos, investigan fenómenos paranormales y fantasmas en todo Japón.

Mai, protagonista de "Ghost Hunt", desarrolla habilidades empáticas y clarividentes que le permiten conectar con el origen del problema espiritual (Foto: J.C.Staff)
Mai, protagonista de "Ghost Hunt", desarrolla habilidades empáticas y clarividentes que le permiten conectar con el origen del problema espiritual (Foto: J.C.Staff)

5. Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho

” es un anime de fantasía histórica y acción que sigue a Jinta, un cazador de demonios en el período Edo, en su lucha contra criaturas sobrenaturales para proteger a una sacerdotisa. La serie basada en el manga escrito por Moto’o Nakanishi e ilustrado por Tamaki es considerada como una versión más madura, seria y oscura de “Demon Slayer”.

La trama de "Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho" abarca 170 años, desde la era feudal hasta la moderna (Heisei), mientras Jinta busca el sentido de su inmortalidad y destino, tras un oscuro encuentro inicial (Foto: Yokohama Animation Laboratory)
La trama de "Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho" abarca 170 años, desde la era feudal hasta la moderna (Heisei), mientras Jinta busca el sentido de su inmortalidad y destino, tras un oscuro encuentro inicial (Foto: Yokohama Animation Laboratory)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC