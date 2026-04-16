Mientras esperas novedades sobre las secuelas de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), o incluso el anuncio de su lanzamiento en streaming, puedes ver otras series anime igual de emocionantes o que comparten ciertos elementos con la franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Crunchyroll tiene un amplio catálogo y a continuación te recomiendo solo algunas opciones a las que debes darle al menos una oportunidad.

Después de 266 días en cartelera, la primera entrega de la trilogía que adapta el arco final de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses, y se convirtió en la segunda película más taquillera de la historia de Japón. La supera otra película de la misma franquicia.

LOS ANIMES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

1. Dororo

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Dororo” comparten principalmente la temática de fantasía oscura y acción, además, ambas series tienen protagonistas que viajan para combatir demonios en un contexto japonés histórico. El anime basado en el manga de 1967 de Osamu Tezuka sigue a Hyakkimaru, un joven cuyo padre pactó con 12 demonios, entregando partes de su cuerpo al nacer a cambio de poder.

Tanto Tanjiro ("Demon Slayer") como Hyakkimaru ("Dororo") tienen un fuerte impulso personal relacionado con sus familias y los demonios (Foto: Mappa)

2. Mushishi

“Mushishi” y “Demon Slayer” comparten una base espiritual y cultural muy profunda. Ambas series se desarrollan en versiones rurales y tradicionales de Japón, y destacan por una animación y dirección artística impecable. Este anime antológico y de culto, filosófico y reflexivo sigue a Ginko, un investigador viajero que estudia y ayuda a personas afectadas por los Mushi.

El anime "Mushishi" es mucho más pausado y filosófico que "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Artland)

3. Hell’s Paradise: Jigokuraku

Sin duda, “Hell’s Paradise: Jigokuraku” tiene más cosas en común con “Kimetsu no Yaiba”, ya que ambos pertenecen a la nueva generación de shonen oscuros que muestran violencia gráfica y dilemas morales complejos. El anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku narra la historia de Gabimaru, un ninja inmortal condenado que busca el elixir de la vida en una misteriosa y peligrosa isla para obtener su libertad y reunirse con su esposa, merece más reconocimiento.

Tanto "Demon Slayer" como "Hell's Paradise: Jigokuraku", presentan espadachines de élite que utilizan técnicas de energía interna (Foto: Mappa)

4. Ghost Hunt

“Ghost Hunt” y “Demon Slayer” comparten una estructura narrativa centrada en la resolución de conflictos sobrenaturales. Mientras la primera explora fantasmas, maldiciones y rituales, la segunda se enfoca en los Oni (demonios). Esta serie sigue a Mai Taniyama, una estudiante que se une a la agencia Shibuya Psychic Research (SPR) dirigida por el joven y narcisista Kazuya “Naru” Shibuya. Juntos, investigan fenómenos paranormales y fantasmas en todo Japón.

Mai, protagonista de "Ghost Hunt", desarrolla habilidades empáticas y clarividentes que le permiten conectar con el origen del problema espiritual (Foto: J.C.Staff)

5. Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho

“Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho” es un anime de fantasía histórica y acción que sigue a Jinta, un cazador de demonios en el período Edo, en su lucha contra criaturas sobrenaturales para proteger a una sacerdotisa. La serie basada en el manga escrito por Moto’o Nakanishi e ilustrado por Tamaki es considerada como una versión más madura, seria y oscura de “Demon Slayer”.

La trama de "Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho" abarca 170 años, desde la era feudal hasta la moderna (Heisei), mientras Jinta busca el sentido de su inmortalidad y destino, tras un oscuro encuentro inicial (Foto: Yokohama Animation Laboratory)

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