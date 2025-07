Si eres tan fan de “Demon Slayer”, seguro que ya estás contando los días para el estreno de la primera película de la trilogía final: “Infinity Castle”. Está programada para llegar a los cines en septiembre, y la emoción de sus fans ya no me cabe en sus pechos. Pero seamos sinceros: con tanto que ha pasado desde que comenzó la historia de Tanjiro Kamado y su lucha contra los demonios liderados por Muzan Kibutsuji, volver a ver algunos episodios clave es más que necesario.

Y no lo digo solo por nostalgia, sino porque hay detalles, momentos y transformaciones que te van a ayudar a disfrutar “Infinity Castle” al máximo. Así que si no tienes tiempo para hacerte todo un maratón de las cuatro temporadas completas de “Kimetsu no Yaiba”, te traigo esta lista personal con los episodios que sí o sí deberías revisar antes de que empiece la batalla final.

LOS EPISODIOS QUE DEBES VOLVER A VER

1. “Hinokami” (Temporada 1, Episodio 19): el despertar de Tanjiro

Aquí es donde vimos por primera vez a Tanjiro liberar su técnica más poderosa hasta el momento: Hinokami Kagura, durante su enfrentamiento con Rui, la Luna Inferior 5. La combinación de música, animación y emoción pura lo convirtió en uno de los episodios más icónicos del anime. Volverlo a ver no solo te recuerda el origen de su técnica, sino que te prepara emocionalmente para cuando vuelva a usarla en “Infinity Castle”.

2. “Encuentro con los Hashira” (Temporada 1, Episodio 23): conociendo a los pilares

Es imposible enfrentarse al castillo de Muzan sin recordar quiénes son los Hashira, los espadachines más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios. Este episodio es la primera vez que los vemos reunidos, y es clave para entender no solo su poder, sino sus motivaciones. Personajes como Sanemi Shinazugawa o Mitsuri Kanroji tendrán papeles cruciales en lo que viene, así que es buen momento para revivir sus primeras impresiones.

3. “Set Your Heart Ablaze” (Temporada 2, Episodio 7): la caída de Rengoku

La pelea contra Akaza, Luna Superior 3, y el sacrificio de Kyojuro Rengoku son el motor emocional que impulsa a Tanjiro en adelante. Si vas a ver a Akaza enfrentarse a los Hashira en “Infinity Castle”, este capítulo es esencial para que sientas ese deseo de justicia que todos compartimos.

4. “Transformación” (Temporada 2, Episodio 14): Nezuko como nunca la viste

Aquí es donde Nezuko Kamado muestra su forma demoníaca más bestial, con cuerno incluido. Fue un momento impactante porque, aunque sabíamos que tenía poder, no esperábamos verla tan salvaje. Y ahora que es inmune al sol, Muzan la quiere más que nunca. Volver a ver este episodio te ayudará a entender por qué Nezuko es el eje de la guerra final.

5. “Nunca te rindas” y “No importa cuántas vidas” (Temporada 2, Episodios 17 y 18): el precio de la victoria

Estos dos episodios se sienten como una sola batalla interminable. Aquí, Tanjiro, Tengen Uzui, Inosuke y Zenitsu enfrentan a Daki y Gyutaro, dos de las Lunas Superiores. Las heridas, las pérdidas, y la intensidad del combate nos muestran que pelear contra los demonios no es un juego. Ver esto de nuevo nos recuerda que la batalla en el Castillo Infinito no será nada fácil.

6. “El ‘Mu’ en Muichiro” (Temporada 3, Episodio 8): el renacer del Hashira de la Niebla

Muichiro Tokito es uno de esos personajes que parecen callados, pero tienen una historia tremenda. Este episodio no solo muestra su verdadero poder con la Respiración de la Niebla, sino también el despertar de su marca del cazador de demonios. Un momentazo que seguro influye en las futuras peleas contra Muzan y compañía.

7. “Un vínculo conectado: amanecer y primera luz” (Temporada 3, Episodio 11): la nueva Nezuko cambia el juego

Este episodio marca un antes y un después en “Demon Slayer”. Nezuko sobrevive a la luz del sol, y eso cambia absolutamente todo. Ahora entendemos por qué Muzan la quiere viva más que a nada. Este capítulo también prepara el terreno para el ataque final, porque ya no se trata solo de venganza o justicia: ahora los héroes tienen algo que Muzan necesita desesperadamente.

8. “La Unidad Hashira” (Temporada 4, Episodio 8): la puerta al Castillo Infinito

Si solo vas a ver un episodio antes del estreno de “Infinity Castle”, que sea este. Aquí es donde Kagaya Ubuyashiki hace su movimiento final, donde Nakime lanza la emboscada, y donde todos los Hashira y aliados de Tanjiro entran en el dominio de Muzan. Literalmente es la antesala de todo lo que se viene. Es imposible no sentir que estamos a punto de presenciar algo grande.

