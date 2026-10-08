Desde que se anunció que la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios terminará con una trilogía de películas que adaptará el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge, los fans de la popular franquicia anime esperan cada entrega con entusiasmo. Por lo tanto, no fue una sorpresa el recibimiento que tuvo “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España) tras su estreno en cines y su posterior llegada a streaming.

Con un presupuesto aproximado de 20 millones de dólares, esta película que destaca por la animación de Ufotable, que elevó drásticamente los estándares de la industria combinando arte tradicional 2D con un manejo tridimensional revolucionario, recaudó más de 793 millones de dólares a nivel mundial, consolidando el éxito de la franquicia.

En Japón, la primera parte de “Demon Slayer: Castillo Infinito” alcanzó más de 36.4 mil millones de yenes (alrededor de 245 millones de dólares) con más de 25 millones de boletos vendidos. Mientras que en Norteamérica, superó los 128 millones de dólares, batiendo récords históricos para una película extranjera y de anime en la región.

La película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" logró posicionarse durante dos semanas consecutivas en el Top 10 Global de Netflix en la categoría de películas de habla no inglesa tras su llegada al catálogo (Foto: Ufotable)

LOS RÉCORDS HISTÓRICOS QUE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN CRUNCHYROLL Y NETFLIX

Debido a su éxito en la pantalla grande, “Demon Slayer: Infinity Castle” llegó a plataformas de streaming como Crunchyroll, Netflix, Disney+, Hulu, HBO Max y Amazon Prime Video un año después de su lanzamiento en cines. No obstante, también alcanzó impresionantes hitos en algunos de estos servicios.

El récord en Crunchyroll

Esta entrega de la esperada trilogía anime se convirtió en la primera película en la historia de Crunchyroll en superar las 100 mil valoraciones de los usuarios. Logró este hito en poco más de dos meses, ya que está disponible en esta plataforma de streaming desde el 28 de julio de 2026.

Además, consiguió una calificación promedio cercana a 4.9 de 5 estrellas. Con esto, superó en popularidad y recepción a otros grandes lanzamientos de la plataforma como “Chainsaw Man La Película: El Arco de Reze” y la aclamada “Suzume”.

El fenómeno de audiencias en Netflix

“Demon Slayer: Infinity Castle” llegó el 28 de julio de 2026 a Netflix Asia, donde escaló de inmediato hasta el primer puesto de lo más visto en países clave de la región como Filipinas, Tailandia e Indonesia.

Tras su llegada al resto del mundo en la plataforma de streaming de la N roja (28 de septiembre), la película se posicionó firmemente durante dos semanas consecutivas en el Top 10 Global de Netflix en la categoría de producciones de habla no inglesa.

Akaza, la Luna Superior Tres, en una emotiva escena de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", que está disponible en varias plataformas de streaming (Foto: Ufotable)

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Crunchyroll : disponible desde el 28 de julio de 2026

: disponible desde el 28 de julio de 2026 Netflix: disponible desde el 28 de septiembre de 2026

Amazon Prime Video: disponible desde el 29 de septiembre de 2026

HBO Max: disponible desde el 29 de septiembre de 2026 (América Latina)

Disney+: disponible desde el 29 de septiembre de 2026 (España)

Hulu: disponible desde el 29 de septiembre de 2026

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