Como muchos sabemos, la primera película de la trilogía “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” (en España: “Guardianes de la noche: La fortaleza infinita”) es uno de los grandes fenómenos de taquilla del anime y, por lo tanto, siempre es interesante conocer la perspectiva de todos los involucrados en su producción. Así, durante su presentación en el Megacon Orlando 2026, los miembros del elenco de doblaje en inglés de la cinta contaron cuáles fueron los momentos más poderosos que vivieron en cabina y, por supuesto, te revelo todo lo que dijeron en las siguientes líneas. ¡Presta atención!

Vale precisar que este es uno de los tres largometrajes que adapta el tramo final del manga de Koyoharu Gotōge.

De esta manera, nos hace testigos de cómo Tanjiro, Nezuko y los Pilares son arrastrados al castillo donde se esconden Muzan y las Lunas Superiores.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁLES SON LOS MEJORES MOMENTOS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” SEGÚN SUS ACTORES DE DOBLAJE?

Tal como se aprecia en un clip difundido por el portal @animeupdates en X, Aleks Le, quien interpreta a Zenitsu en inglés, eligió como momento más poderoso la secuencia en la que Shinobu se enfrenta a Doma dentro del Castillo Infinito.

Y, claramente, esto no es casual, dado que se trata del choque definitivo entre la Hashira del Insecto y el demonio que asesinó a su hermana.

Es decir, una pelea que se presenta como uno de los grandes clímax emocionales de la historia.

Por su parte, Erika Harlacher (Shinobu) y Zach Aguilar (Tanjiro) se inclinaron por la escena en la que Tanjiro encara a Akaza, retomando una deuda pendiente desde la muerte de Rengoku en “Mugen Train”.

En ese sentido, este es uno de los momentos más cargados de emoción del filme, al cerrar el círculo de culpa e impotencia que nuestro protagonista arrastraba desde aquella noche en el tren.

'DEMON SLAYER' English Voice Cast members share their favorite powerful moments from Infinity Castle!



- Aleks Le (Zenitsu): Shinobu's moment vs Doma

- Erika Harlacher (Shinobu) & Zach Aguilar (Tanjiro): Tanjiro's line vs Akaza pic.twitter.com/eAKVwYkhbK — Anime Updates (@animeupdates) March 21, 2026

¿POR QUÉ EL ENFRENTAMIENTO ENTRE SHINOBU Y DOMA ES TAN POTENTE?

El duelo Shinobu vs. Doma no solo es visualmente espectacular, sino que condensa años de resentimiento silencioso de la Hashira del Insecto.

Como mencioné previamente, Doma es el responsable directo de la muerte de Kanae, la hermana mayor de Shinobu, y también quien convirtió en demonios a Daki y Gyutaro, lo que lo ubica entre las Lunas Superiores más temidas.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL EL DUELO ENTRE TANJIRO Y AKAZA?

En el caso de Tanjiro vs. Akaza, lo que más resuena es el momento en que el protagonista desmonta la idea del demonio de que “los fuertes deben aplastar a los débiles”.

Resulta que el discurso de Tanjiro, cuando le recuerda a Akaza que todos nacen indefensos y que la verdadera fuerza consiste en proteger a los débiles hasta que ellos mismos puedan proteger a otros, es algo que muchos fans consideran la síntesis ética de “Demon Slayer”.

O sea, aquí el chico se reafirma como alguien que cuestiona la lógica de la violencia misma.

Y tú, ¿estás de acuerdo con la elección de estos momentos especiales?

Tanjiro Kamado es el protagonista principal de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable / TOHO)

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