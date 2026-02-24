La exitosa película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” (en España: "Guardianes de la noche: La fortaleza infinita“) sigue alargando su vida en la cartelera mundial. Y es que se ha anunciado una nueva ola de funciones especiales que le permitirán a los fans revivir la experiencia de disfrutarla en pantalla grande. Se trata, así, de un relanzamiento limitado, pensado como “evento” para la audiencia, y no de un estreno comercial prolongado... como el que tuvo la cinta—originalmente—en el año 2025.

Vale precisar que este reestreno llega en un contexto muy especial: resulta que la cinta se ha consolidado como la película de anime más taquillera de la historia.

Y, por si fuera poco, ostenta el título de ser el largometraje internacional no angloparlante con mayor recaudación en Estados Unidos, tras superar el récord que mantenía “El tigre y el dragón” desde el 2000.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿QUÉ PAÍSES YA TIENEN FECHA CONFIRMADA PARA EL REESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Los territorios con día exacto de reestreno confirmado de la película son los siguientes:

Estados Unidos y Canadá: jueves 6 de marzo del 2026, en un evento que incluye funciones en formato ScreenX por primera vez en Norteamérica.

jueves 6 de marzo del 2026, en un evento que incluye funciones en formato ScreenX por primera vez en Norteamérica. Reino Unido: viernes 7 de marzo del 2026, con un esquema similar de pases especiales y cupo reducido en salas seleccionadas.

viernes 7 de marzo del 2026, con un esquema similar de pases especiales y cupo reducido en salas seleccionadas. Australia: jueves 12 de marzo del 2026, con proyecciones en ScreenX subtituladas y una duración listada de 155 minutos.

jueves 12 de marzo del 2026, con proyecciones en ScreenX subtituladas y una duración listada de 155 minutos. Austria: desde el jueves 26 de febrero del 2026, el Haydn Kino de Viena ofrece funciones especiales tanto en versión subtitulada como en inglés doblado, bajo la categoría de eventos.

Cabe resaltar que Japón también ha tenido un ciclo de reestrenos propio: primero con una función especial en formato IMAX el pasado 6 de febrero; y luego con la versión 4DX y ScreenX desde el 20 de febrero en 62 salas del país.

LOS PAÍSES QUE AÚN NO TIENEN FECHA EXACTA DE REESTRENO

En este grupo están Alemania, Indonesia, Tailandia, Taiwán y Trinidad y Tobago, naciones que aparecen en listados de territorios donde se esperan nuevas funciones dentro del primer trimestre del 2026.

Sin embargo, todavía no hay un día de lanzamiento confirmado por distribuidoras locales ni cadenas de cine.

Por supuesto, la posibilidad de que la película anuncie más funciones a nivel global crece a diario. Por lo tanto, si tu país no está en la lista, te recomiendo mantenerte optimista.

¿POR QUÉ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” REGRESA A LOS CINES?

El regreso de la película responde a su impacto histórico en la taquilla mundial. En ese sentido, este reestreno funciona como una “vuelta de honor” mientras los fans esperan por la continuación de la trilogía.

Y es que todo parece indicar que la segunda parte de “Infinity Castle” podría llegar—recién—en algún momento del 2027.

Tanjiro Kamado es el gran protagonista de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

