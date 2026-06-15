Pocas veces en la historia del anime una película logra hacer lo que “Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle”: romper récords en prácticamente todas partes del mundo donde se exhibió. Y es que los números de taquilla confirman que este título se convirtió en un evento global de proporciones mayúsculas. Así, la pregunta que quedó flotando en redes sociales fue inevitable: ¿cuál fue el país que más dinero puso sobre la mesa? Por eso, aquí te revelo esa respuesta, desglosada mercado por mercado.

Vale precisar que el largometraje forma parte de la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, continuando desde donde terminó la cuarta temporada del anime.

De esta manera, a lo largo de su recorrido en cines, se convirtió en la película japonesa con mayor recaudación de todos los tiempos a nivel mundial, la cinta animada con clasificación R más taquillera de la historia y el filme no estadounidense con mejor apertura en EE. UU.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNTO RECAUDÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN TOTAL?

Según los registros consolidados de The Numbers, la producción recaudó más de 793 millones de dólares en la taquilla mundial.

Asimismo, si consideramos que su presupuesto estimado fue de apenas 20 millones de dólares, su rendimiento destaca como uno de los retornos de inversión más llamativos que el cine de animación ha visto en décadas.

¿EN QUÉ PAÍSES “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” RECAUDÓ MÁS DINERO?

De acuerdo con los datos aproximados publicados por la cuenta @AnimeSpotlightt en X y contrastados con los registros de Box Office Mojo, estos fueron los 16 mercados con mayor recaudación para “Demon Slayer: Infinity Castle”:

1. Japón - aprox. 250,7 millones de dólares

El mercado de origen fue, con enorme diferencia, el más poderoso. La película batió el récord de apertura de un solo día en la historia del cine japonés y vendió 7,5 millones de boletos en sus primeros ocho días.

2. Estados Unidos y Canadá - aprox. 136,9 millones de dólares

El fin de semana de apertura en Norteamérica llegó a los 70,6 millones de dólares, marcando el mayor debut en la historia del cine internacional en territorio estadounidense y el mejor estreno de cualquier película animada con clasificación R.

3. China - aprox. 96 millones de dólares

La cinta llegó al mercado chino recién en noviembre del 2025. Así, debutó en el primer lugar de la taquilla local con casi 50 millones de dólares durante su primer fin de semana.

4. Corea del Sur - aprox. 42,5 millones de dólares

A diferencia de otros territorios, la película se incorporó a la cartelera coreana en agosto del 2025.

5. Taiwán - aprox. 25 millones de dólares

Taiwán fue otro de los primeros territorios internacionales en recibir la película, con estreno en agosto del 2025.

6. México - aprox. 21,5 millones de dólares

El mercado latinoamericano más potente de la lista es México, donde la producción se lanzó en septiembre del 2025.

Los países que completan el ranking de taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

7. Francia - aprox. 16,8 millones de dólares

- aprox. 16,8 millones de dólares 8. Brasil - aprox. 13,2 millones de dólares

- aprox. 13,2 millones de dólares 9. Hong Kong - aprox. 12,4 millones de dólares

- aprox. 12,4 millones de dólares 10. España - aprox. 10,2 millones de dólares

- aprox. 10,2 millones de dólares 11. Alemania - aprox. 10,1 millones de dólares

- aprox. 10,1 millones de dólares 12. India - aprox. 10,1 millones de dólares

- aprox. 10,1 millones de dólares 13. Tailandia - aprox. 9,6 millones de dólares

- aprox. 9,6 millones de dólares 14. Reino Unido e Irlanda - aprox. 8,3 millones de dólares

- aprox. 8,3 millones de dólares 15. Indonesia - aprox. 7,3 millones de dólares

- aprox. 7,3 millones de dólares 16. Malasia - aprox. 6,7 millones de dólares

¿QUÉ OTROS TÍTULOS FORMAN PARTE DE LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER”?

Antes de “Demon Slayer: Infinity Castle”, la franquicia “Kimetsu no Yaiba” ya contaba con otros títulos en formato película y especiales compilatorios:

“Demon Slayer: Mugen Train” (2020): la cinta que arrancó todo el fenómeno cinematográfico del anime moderno.

la cinta que arrancó todo el fenómeno cinematográfico del anime moderno. “Demon Slayer: To the Swordsmith Village” (2023): compilación de los episodios de apertura del arco de la Aldea de los Herreros.

compilación de los episodios de apertura del arco de la Aldea de los Herreros. “Demon Slayer: To the Hashira Training” (2024): compilación equivalente para el arco del Entrenamiento de los Pilares.

En la película "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle", Tanjiro Kamado alcanza la cúspide de su fuerza y experimenta momentos cruciales que definen el final de su viaje (Foto: Ufotable)

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