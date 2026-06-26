Los fans del anime tienen una nueva cita obligatoria en el calendario con los Daruma Awards 2026, una premiación francesa que reconoce lo mejor de la industria y que este año suma a la conversación a la película “Demon Slayer: Infinity Castle” con doble nominación. Así, un jurado de profesionales del sector junto con el voto del público se encargarán de elegir cada una de las producciones ganadoras. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que la cinta explora el tramo final de la historia de “Kimetsu no Yaiba”, cuando Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios son arrastrados al Castillo Infinito, la fortaleza de Muzan Kibutsuji, para una batalla decisiva.

En ese escenario cambiante y laberíntico se enfrentan a las Lunas Superiores restantes, con combates que ponen en juego el destino de la humanidad y llevan al límite las habilidades y vínculos de nuestros protagonistas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿EN QUÉ CATEGORÍAS COMPITE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN LOS DARUMA AWARDS 2026?

Según la web oficial de la premiación, la producción aparece nominada en dos categorías dentro de los Daruma Awards 2026.

La primera es la de Mejor Largometraje (Daruma du meilleur long métrage), que reconoce a las películas de anime más destacadas del periodo evaluado (del 1 de enero del 2023 al 30 de abril del 2026).

La segunda es la de Mejor Banda Sonora Original (Daruma de la bande originale), categoría que premia el trabajo musical detrás de los títulos nominados.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS COMPITEN CONTRA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En la categoría de Mejor Largometraje, “Demon Slayer: Infinity Castle” comparte terna con “100 Metros”, la nueva entrega de “Detective Conan”, “Mononoke: La película – Capítulo 2″, “Colorful Stage! The Movie”, “Chainsaw Man: La película – Arco de Reze", “Totto-chan, la niña de la ventana” y “Break of the Dawn”.

Por otro lado, en Mejor Banda Sonora Original, sus rivales son: “The Apothecary Diaries” (segunda temporada), “Chainsaw Man: La película – Arco de Reze", “Dan Da Dan” (segunda temporada), “Gachiakuta”, “Solo Leveling: Arise from the Shadow” (segunda temporada), “My Hero Academia” (temporada final) y “Lazarus”.

Importante: “Chainsaw Man: La película – Arco de Reze" aparece en ambas categorías, lo que la convierte en una de las competidoras más fuertes para “Demon Slayer: Infinity Castle”.

¿CÓMO Y HASTA CUÁNDO SE PUEDE VOTAR EN LOS DARUMA AWARDS 2026?

La votación se realiza a través del sitio Mangacollec, plataforma encargada de gestionar esta parte del proceso.

El plazo para emitir el voto vence el miércoles 1 de julio del 2026 y cada participante puede elegir a sus favoritos dentro de las distintas categorías habilitadas.

Cabe resaltar que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 10 de julio a las 4:45 p.m. (hora de Francia) en el escenario Kuri dentro del evento Japan Expo.

Kanao Tsuyuri en una escena de la película "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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