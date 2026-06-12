A casi un año del estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) en Japón y nueve meses de su estreno internacional, la primera película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado Koyoharu Gotōge aún no está disponible en streaming ni tiene fecha de lanzamiento en plataformas como Crunchyroll. Tampoco se han publicado detalles relevantes sobre la esperada secuela que continuará con la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios.

Sin embargo, los fans mantienen la esperanza de que el anuncio llegue pronto, asimismo, esperan novedades en la Anime Expo 2026, evento que se realizará del 2 al 5 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, y en el que “Demon Slayer” tendrá un panel muy especial.

No obstante, las últimas actualizaciones no son muy prometedoras. Aunque no son determinantes, no sugieren anuncios relacionados con fechas de estreno, lo que impacta directamente en la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” y en la llegada de la primera entrega a streaming.

El lanzamiento en formato físico (Blu-ray y DVD) de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" está confirmado para el 29 de julio del 2026 en Japón (Foto: Ufotable)

LA NOTICIA QUE AFECTA EL LANZAMIENTO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN STREAMING

“Demon Slayer: Infinity Castle” fue un éxito histórico rotundo. A nivel mundial, la cinta superó los $790 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose oficialmente en la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Además de romper algunos récords en taquilla, recibió varios premios y reconocimientos. Con todo esto, es normal que estuviera tanto tiempo en cartelera, principalmente en Japón.

Aunque salió de la cartelera general de Japón después de 266 días, vender más de 27.4 millones de boletos y recaudar un total de 40.2 mil millones de yenes (aproximadamente 252.5 millones de dólares), ha continuada proyectándose en algunos cines japoneses e incluso ha regresado a cines internacionales por tiempo limitado.

De hecho, una vez más “Demon Slayer: Infinity Castle” regresó a los cines. Tras ganar el primer Eigakan Taishō, se proyectará del viernes 12 al jueves 18 de 2026. Estas nuevas proyecciones son una clara señal de que los fans que desean ver la película en streaming tendrán que esperar más tiempo.

Aunque el lanzamiento en formato físico (Blu-ray y DVD) de la cinta está confirmado para el 29 de julio del 2026 en Japón, aún no hay fecha internacional.

Inosuke Hashibira, de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", tiene una de las batallas más intensas y emotivas de todo el arco "Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER” EN LA ANIME EXPO 2026

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” tiene un espacio estelar confirmado en la programación de la Anime Expo 2026. El panel oficial recibe el nombre “Celebrate the world of Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” y está programado para el viernes 3 de julio de 2026, de 5:00 PM a 6:00 PM (hora del Pacífico) en el Peacock Theater.

Los fans esperan que el evento muestre el primer gran adelanto o fecha oficial de la segunda parte de esta trilogía. No obstante, todo parece indicar que el panel se centrará en celebrar el éxito histórico de la película. A pesar de eso, no deja de ser emocionante escuchar las declaraciones de los actores de voz en japonés: Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) y Saori Hayami (Shinobu Kocho).

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