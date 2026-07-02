Julio arrancó y con él llegó uno de los eventos más esperados por la comunidad anime a nivel mundial: el Anime Expo 2026. Y es que, durante cuatro días consecutivos, decenas de estudios y sagas presentarán adelantos y sorpresas en el evento, el cual ya tiene a los fans revisando el calendario. Así, si eres de los que sigue de cerca el destino de sus series favoritas, esta nota es para ti: aquí te cuento qué esperar, cuándo ocurre cada panel y qué franquicias concentran más expectativa entre sus seguidores.

Vale precisar que el Anime Expo 2026 se desarrolla en el Centro de Convenciones de Los Ángeles del jueves 2 al 5 de julio, con un formato que combina callejón de artistas, talleres, conciertos y paneles centrados en la industria del anime.

De esta manera, la convocatoria mezcla actividades de estudios consolidados como A-1 Pictures, Studio Trigger y Aniplex of America con presentaciones centradas en títulos puntuales, lo que amplía el público que puede encontrar algo de su interés.

¿CUÁLES SON LOS PANELES MÁS ESPERADOS DEL ANIME EXPO 2026?

A continuación, repasa los paneles con los títulos más llamativos del evento.

Viernes 3 de julio:

“Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle”: arranco la lista con este panel conmemorativo dedicado a la primera película que adapta el arco final de la franquicia, con un video especial, el análisis del éxito reciente de la saga y un vistazo exclusivo al siguiente largometraje de Ufotable.

arranco la lista con este panel conmemorativo dedicado a la primera película que adapta el arco final de la franquicia, con un video especial, el análisis del éxito reciente de la saga y un vistazo exclusivo al siguiente largometraje de Ufotable. “Cyberpunk: Edgerunners 2”: este panel ofrece un acercamiento a la nueva serie independiente ambientada en Night City, con un adelanto exclusivo y una charla con el showrunner y el equipo creativo sobre el impacto de la primera entrega y la visión de este nuevo proyecto.

este panel ofrece un acercamiento a la nueva serie independiente ambientada en Night City, con un adelanto exclusivo y una charla con el showrunner y el equipo creativo sobre el impacto de la primera entrega y la visión de este nuevo proyecto. “The Apothecary Diaries” - Temporada 3: el panel de Crunchyroll trae consigo avances de la tercera temporada, foco en la evolución de la historia y en el papel de la serie dentro del catálogo de la plataforma.

el panel de Crunchyroll trae consigo avances de la tercera temporada, foco en la evolución de la historia y en el papel de la serie dentro del catálogo de la plataforma. “Steel Ball Run – JoJo’s Bizarre Adventure": este panel especial presenta nuevos materiales promocionales y una mirada más amplia a los próximos episodios de la esperada adaptación anime de esta saga dentro del universo “JoJo”.

El póster oficial de la segunda etapa (2nd STAGE) de la adaptación al anime de "STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure" (Foto: David Production)

Sábado 4 de julio:

“Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity Stage": actualización sobre la parte final del anime, con proyección anticipada del episodio 1 subtitulado, mensajes especiales desde Japón y la presencia de los actores de voz de Ichigo en japonés e inglés.

actualización sobre la parte final del anime, con proyección anticipada del episodio 1 subtitulado, mensajes especiales desde Japón y la presencia de los actores de voz de Ichigo en japonés e inglés. “Black Clover” - Temporada 2: panel de estreno con proyección mundial anticipada del primer episodio, participación del reparto y del director, y una conversación sobre el regreso del anime y el futuro de la franquicia antes de su emisión oficial en octubre.

panel de estreno con proyección mundial anticipada del primer episodio, participación del reparto y del director, y una conversación sobre el regreso del anime y el futuro de la franquicia antes de su emisión oficial en octubre. “My Hero Academia” (10° aniversario): bloque conmemorativo que repasa los momentos clave de la serie, presentando contenidos especiales preparados para la ocasión y el adelanto de próximos proyectos ligados a la marca.

bloque conmemorativo que repasa los momentos clave de la serie, presentando contenidos especiales preparados para la ocasión y el adelanto de próximos proyectos ligados a la marca. “Frieren: Beyond Journey’s End”: evento especial con avances de la siguiente temporada, material inédito y la participación del equipo creativo para comentar el rumbo de la serie y su impacto.

Domingo 5 de julio:

“Jujutsu Kaisen”: cierro la lista con este panel por los cinco años del anime, con un balance de la saga en televisión, recuerdos de las etapas clave y una actualización sobre los próximos pasos de la producción en la pequeña pantalla.

El anime "Jujutsu Kaisen" se ambienta en un mundo donde las emociones negativas de los seres humanos se acumulan hasta convertirse en maldiciones, espíritus malignos que acechan a la humanidad en secreto (Foto: MAPPA)

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