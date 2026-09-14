¡Habemus estupendas noticias para los fans de “Kimetsu no Yaiba”! Y es que “Demon Slayer: Infinity Castle”, la primera entrega de la trilogía cinematográfica con la que concluye el anime basado en el manga de Koyoharu Gotoge, suma una plataforma más a su catálogo de disponibilidad: ni más ni menos que Netflix. Así, ¿te gustaría saber desde cuándo y en qué territorios podrás ver la cinta en el servicio de streaming de la “N” roja? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción continúa la historia de Tanjiro Kamado y los integrantes del Cuerpo de Exterminio de Demonios tras los sucesos del Entrenamiento Hashira.

Aquí, Muzan Kibutsuji lleva a sus enemigos a la Fortaleza Infinita, un espacio cambiante controlado por los demonios, donde los cazadores quedan separados y deben enfrentarse a poderosos miembros de las Lunas Superiores.

Entonces, en medio de la batalla, los Hashira y sus aliados enfrentan combates decisivos que revelan nuevas heridas, vínculos y sacrificios dentro de la organización.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN NETFLIX?

A través de sus redes sociales, Netflix confirmó que “Demon Slayer: Infinity Castle” llegará a su catálogo el lunes 28 de septiembre del 2026.

Cabe resaltar que esta fecha aplica para Estados Unidos, Latinoamérica y otras regiones donde el filme todavía no estaba disponible en la plataforma.

Y es que, el pasado 28 de julio, la cinta ya había llegado a territorios seleccionados de Asia, excluyendo Japón, China continental e India.

¿DÓNDE SE PUEDE VER LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” ACTUALMENTE?

Como muchos recordamos, “Demon Slayer: Infinity Castle” tuvo su debut a nivel global a través de Crunchyroll, casi un año después de su estreno en cines.

Por lo tanto, si en estos momentos quieres disfrutar de la cinta en la comodidad de tu hogar, asegúrate de contar con una suscripción activa a esta popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ SIGUE PARA LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER”?

Tal como mencioné previamente, “Demon Slayer: Infinity Castle” es la primera de tres películas que adaptan el arco final del manga.

El segundo largometraje, por su parte, ya está en desarrollo, aunque todavía no cuenta con materiales promocionales, elenco de voces confirmado ni ventana de estreno oficial. Sin embargo, se proyecta su lanzamiento para algún momento del 2027.

El póster que confirma la llegada de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" a Netflix (Foto: Ufotable)

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