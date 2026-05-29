Si ya viste “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle” (en español: “Guardianes de la noche: Castillo Infinito” o “La fortaleza infinita“) en su estreno original y sentiste que la experiencia te quedó chica, esta importante noticia es para ti. Y es que la película llega nuevamente a los cines de México por tiempo limitado y en un formato que promete hacer que las batallas del arco final de Tanjiro se sientan mucho más grandes de lo que ya son. ¡Aquí te cuento todo lo que debes saber antes de comprar tu boleto!

Vale precisar que la franquicia “Kimetsu no Yaiba” tiene una base de fans activa en América Latina, y México no es la excepción.

Además, “Demon Slayer: Infinity Castle” se consolidó como la película de anime más taquillera de todos los tiempos, con reconocimientos en espacios como los Golden Globes y la lista larga de los BAFTAs.

En ese sentido, que el filme vuelva a salas tan solo confirma que el fenómeno sigue teniendo fuerza a nivel internacional.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿CUÁNDO SE REESTRENÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN MÉXICO?

Tal como anunció @crunchyroll_la en X, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” volvió a los cines de México del jueves 28 de mayo al martes 2 de junio del 2026 en salas seleccionadas de Cinépolis, de manera exclusiva en formato ScreenX.

Y sí, se trata de una ventana de lanzamiento muy acotada, por lo que no conviene dejar esta visita para último momento.

Cabe resaltar que el interés por parte de los fans ha sido alto, con reportes de que muchas funciones, sobre todo las de fin de semana, están casi agotadas.

¿EN QUÉ CINES DE MÉXICO ESTÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN SCREENX?

La disponibilidad del reestreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” es limitada, ya que los complejos Cinépolis confirmados para este recorrido son solo 5:

Cinépolis Parque Toreo

Cinépolis Mitikah

Cinépolis Parque Las Antenas

Cinépolis VIP Samara

Cinépolis Plaza Morelia

Importante: según la sede y disponibilidad, puedes adquirir los boletos en taquilla, en el sitio web oficial del cine o a través de su aplicación.

¿QUÉ ES EL FORMATO SCREENX Y POR QUÉ IMPORTA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

ScreenX es un formato de cine multiproyección que utiliza una pantalla frontal y dos pantallas laterales para ampliar el campo de visión del espectador hasta 270 grados.

Es decir, en lugar de ver la imagen solo al frente, ciertas secuencias se expanden hacia los muros laterales, creando una sensación más envolvente.

Y en una película como “Demon Slayer: Infinity Castle”, este formato tiene un atractivo particular, dado que el anime se apoya mucho en el movimiento, la velocidad, los escenarios imposibles y los combates intensos.

Por si fuera poco, el Castillo Infinito, como espacio cambiante y desorientador dentro de la historia, se presta de manera especial para que la expansión lateral de la imagen refuerce esa inmersión.

¿VALE LA PENA VOLVER A VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN SCREENX SI YA LA VISTE?

Para quienes ya vieron “Demon Slayer: Infinity Castle” en una sala tradicional, el atractivo principal de este reestreno está en el formato.

Gracias al ScreenX, la diferencia puede notarse especialmente en las escenas de acción, los ataques con respiraciones y los movimientos de cámara dentro del Castillo Infinito.

Por otro lado, para quienes no alcanzaron a verla en su estreno original o prefieren la pantalla grande antes de que llegue a la plataforma de streaming Crunchyroll, esta ocasión es perfecta para sumarla a su lista de visualizaciones.

El póster con el que se anuncia el regreso de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito" a los cines mexicanos (Foto: @crunchyroll_la / X)

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