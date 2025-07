¡Canciones que rompen el alma! Los fans de todo el mundo estamos a la expectativa por el estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” que llegará entre agosto y septiembre próximo, de acuerdo con el cronograma según el país en el que nos encontremos. Si bien, seremos testigos de las batallas más brutales y sangrientas entre los Hashira y los demonios de la Luna Superior, lo cierto es que más allá de la animación que nos atrapará de inicio a fin, la música será un elemento importante que jugará con nuestros sentidos. Debido a que estamos acostumbrados al impacto que han provocado los temas desde el lanzamiento del exitoso anime, en esta nota te damos a conocer el opening y el ending de la primera película de la trilogía que marcará el final de la historia de Tanjiro.

No olvidemos que este filme adapta el arco final de la serie de manga; por tanto, Tanjiro y sus compañeros – Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira – deben enfrentar a Muzan Kibutsuji y sus hordas demoniacas, después de los eventos del “Tren Mugen”, el “Distrito del Entretenimiento” y la “Aldea del Herrero”. La batalla final será en el misterioso Castillo Infinito.

La batalla final tiene música que estremece. Conoce y escucha el poderoso opening y ending de “Demon Slayr: Infinity Castle” (Foto: Sony Pictures)

OPENING Y ENDING DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Para “Demon Slayer: Infinity Castle”, las figuras representativas del J-pop contemporáneo Aimer y LisSA se encargarán del opening y ending del filme animado; y como es de suponer, sus canciones se convertirán en un himno. Ellos son:

OPENING DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Aimer es el encargado del opening de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Sus letras y melodías capturarán todo nuestro ser en este filme que promete y nos dejará más que satisfechos, aunque quedarán dos películas más. El título de su canción es “A World Where the Sun Never Rises” (en español: “Un mundo donde el sol nunca sale”).

“El origen de todo es una absoluta e irracional oscuridad, desgarra la oscuridad de esta deformidad incontrolable, supera el miedo y aniquílalo por completo. Que tu alma temblorosa arda, que arda con fervor. Un amargo recuerdo permanece en mi pecho, una sombra encadena mi corazón; aunque junte mis manos para rezar, el interminable cielo oscuro se llena de malicia”, se escucha.

Aimer ya nos había cautivado con “Zankyosanka” en el Arco del Distrito Rojo; por tanto, esta canción resonará nuevamente en nuestras mentes.

ENDING DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

El ending está a cargo de LiSA, quien con su tema “Shine in the Cruel Night” (en español: “Brilla en la noche cruel”) nos adelanta el tono que tomará la película y nos dejará impactados con todas las escenas épicas que veremos a lo largo de 2 horas con 30 minutos.

“Nuestra canción para superar la noche ojalá pueda resonar a lo lejos. Aquel sentimiento más fuerte que el odio lo he buscado estirando mi mano. Aquello que brilla en medio de la oscuridad es pequeño, pero siempre ha estado. Es la prueba de que nuestros corazones están conectados. La alzaré y la venceré. Ve, la tristeza de este mundo interminable es demasiado grande para estas pequeñas manos, pero a esos días gentiles ya no podemos volver; no regresaremos a ningún lugar. Encenderé una hoguera hacia el mañana y la alzaré. Brillará en esta noche cruel”, se oye.

Cabe señalar que LiSA interpretó “Gurenge” en la primera temporada de “Kimetsu no Yaiba”, tema que se convirtió en un éxito.

Ambos temas fueron lanzados bajo el sello SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc. y se encuentran disponibles en plataformas de streaming desde el pasado 18 de julio, fecha que se estrenó “Demon Slayer: Infinity Castle” en Japón.

