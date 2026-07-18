Tras la confirmación de la llegada de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) a streaming, es inevitable pensar en la secuela, que aún no tiene fecha de estreno y promete batallas más brutales. Los fans que han leído el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge conocen los próximos acontecimientos de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, pero también esperan con ansias ver la adaptación en la pantalla grande.

En la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga, Shinobu Kocho se enfrentó a Doma (Luna Superior 2). La Pilar del Insecto buscaba vengar el asesinato de su hermana mayor, Kanae, pero no lo logró. La siguiente pelea es la de Zenitsu Agatsuma contra Kaigaku (Luna Superior 6), quienes fueron compañeros de entrenamiento antes de que el segundo se convirtiera en demonio y provocara el suicidio de su maestro.

Pero el evento principal de “Demon Slayer: Infinity Castle” fue el enfrentamiento entre Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka contra Akaza (Luna Superior 3). Aunque el dúo logró deshacerse del poderoso demonio (en realidad Akaza decidió autodestruirse tras recuperar sus recuerdos como humano), terminaron agotados. Entonces, ¿quién será el siguiente contrincante del protagonista?

Tanjiro Kamado se enfrentó al demonio Akaza (Luna Superior 3) para vengar la muerte de Kyojuro Rengoku en la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN SERÁ EL RIVAL DE TANJIRO EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE II”?

Para los fanáticos que no están al tanto de los acontecimientos del manga, la respuesta podría resultar decepcionante. De acuerdo al material original, Tanjiro Kamado no tendrá ninguna batalla épica en la esperada secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Para tener el panorama claro, estas son las peleas que se esperan en la nueva película anime:

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira vs. Doma

Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro vs. Nakime

Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya vs. Kokushibo

¿Qué pasará con Tanjiro en “Demon Slayer: Infinity Castle II”?

Tras el brutal y desgarrador combate contra Akaza en la primera entrega, donde forzó sus límites al máximo para decapitarlo, Tanjiro, al igual que Giyu, termina con heridas de gravedad extrema y cae completamente inconsciente.

Por lo tanto, en la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”, Tanjiro estará fuera de combate, sanando sus heridas junto a Giyu Tomioka. Sus compañeros serán los encargados de luchar mientras él se recupera para el combate final.

Pero eso no le resta importancia a los próximos combates, ya que prometen ser más emocionantes e intensos que los anteriores. Gyomei, Sanemi, Muichiro, Kanao e Inosuke tendrán su momento de gloria y desarrollo.

Tanjiro despertará y volverá al combate, probablemente, recién hacia el final de la película, preparando el terreno para el enfrentamiento final contra Muzan Kibutsuji, que será el evento principal de la tercera y última entrega de la trilogía cinematográfica de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

En la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle", Tanjiro estará fuera de combate, sanando sus heridas junto a Giyu Tomioka mientras el resto de los Pilares asumen la vanguardia (Foto: Ufotable)

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