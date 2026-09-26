Aunque la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) aún no tiene fecha de estreno, promete batallas más brutales y emocionantes en las que los Cazadores de demonios tendrán que enfrentarse a las Lunas Superiores más poderosas antes de intentar derrotar Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios. Debido a sus graves heridas tras la pelea contra Akaza, Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka estarán fuera de combate.

Los cazadores utilizaron sus principales habilidades para derrotar a la Luna Superior 3, pero no fue suficiente. Tras recuperar los recuerdos de su vida como el humano Hakuji, Akaza decidió detener su regeneración y murió luego de que Tanjiro lograra alcanzar el “Mundo Trasparente” para cortarle la cabeza.

Otra de las batallas importantes de la primera entrega de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle”, que adapta la parte final de la obra de Koyoharu Gotōge, fue la de Shinobu Kocho contra Doma (Luna Superior 2). Aunque la Pilar del Insecto no completó su venganza por el asesinato de su hermana mayor, Kanae, dejó el camino preparado para que Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira logren derrotan al poderoso rival. Pero Doma no será el demonio más poderoso a vencer en la secuela.

Genya Shinazugawa es uno de los cazadores de demonios que se enfrentará a la Primera Luna Superior, Kokushibo, en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle", que aún no tiene fecha de estreno (Foto: Ufotable)

¿A QUIÉN SE ENFRENTARÁ GENYA SHINAZUGAWA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Genya Shinazugawa, miembro del Cuerpo de Exterminio de Demonios y el hermano menor de Sanemi Shinazugawa, el Pilar del Viento, es uno de los personajes que luchará en la segunda parte de “Demon Slayer: Castillo Infinito”. Junto a Sanemi, Gyomei Himejima y Muichiro Tokito tendrá que luchar contra Kokushibo, la Primera Luna Superior.

Debido a que es el demonio más poderoso después de Muzan, serán necesarios varios cazadores para derrotarlo. Genya combatirá codo a codo junto a su hermano mayor, el Pilar del Viento, el Pilar de la Roca y el Pilar de la Niebla.

Gracias a su habilidad única de “Devorador de Demonios”, Genya jugará un rol muy importante y crucial en la batalla contra Kokushibo, combina casi 500 años de experiencia, maestría absoluta con la espada y devastadoras habilidades demoníacas.

Kokushibo (la Primera Luna Superior) será el rival más poderoso a vencer en la esperada secuela de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES KOKUSHIBO?

Kokushibo será el rival más poderoso a vencer en la esperada película “Demon Slayer: Infinity Castle 2”. Originalmente se llamaba Michikatsu Tsugikuni, vivió hace casi 500 años en la Era Sengoku (el período de oro de los cazadores) y fue un Cazador de Demonios.

Debido a sus celos del talento de su hermano gemelo de Yoriichi Tsugikuni, el creador de la Respiración Solar y el cazador más poderoso de la historia, Kokushibo se convirtió en demonio y es el único que utiliza una técnica de respiración, la Respiración de la Luna, combinada con su espada hecha de su propia carne y sangre.

Habilidades y técnicas

Respiración de la Luna

Katana de Carne

Regeneración Extrema

Marca de Cazador de Demonios

Poder de Sangre Absoluto

Seis ojos

Mundo Transparente

Kokushibo, la Luna Superior Uno, combina casi 500 años de experiencia, maestría absoluta con la espada y devastadoras habilidades demoníacas en la segunda parte de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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