Si todavía sientes el corazón acelerado después de ver la película “Demon Slayer: Infinity Castle” en el cine o en Crunchyroll, es momento de prestarle atención a su continuación. Y es que la secuela de este fenómeno del anime ya ocupa un lugar importante en la conversación de los fans y se ha instalado como uno de los lanzamientos más vigilados del calendario, con cada movimiento de Ufotable alimentando nuevas teorías. Así, si te interesa saber cuándo se estrenaría la siguiente cinta de la franquicia “Kimetsu no Yaiba”, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Demon Slayer: Infinity Castle” se lanzó como el primer capítulo de una trilogía cinematográfica pensada para cerrar por completo la historia de Tanjiro y los Hashira.

En este contexto, Ufotable, el estudio detrás de su animación, tiene fama de priorizar la calidad visual por encima de la velocidad de producción, algo que explica buena parte de la espera que se viene hasta la llegada de la secuela.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en septiembre del 2025, el propio CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, reconoció que Aniplex y Ufotable aún no habían decidido las fechas de las siguientes entregas de la trilogía, aunque admitió que existía una urgencia por acercar más contenido de la franquicia a los fanáticos.

Y, tiempo más tarde, un video promocional de Ufotable colocó a “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” en la sección de “proyectos futuros” en lugar de asignarle un año concreto, lo cual descartó de forma definitiva un estreno en el 2026.

Entonces, considerando todo este escenario, la ventana más probable para el lanzamiento de la secuela es el 2027, posiblemente en la temporada de verano en el hemisferio norte.

Así, la tercera y última entrega de la trilogía llegaría recién en el 2029, dejando un espacio de casi dos años entre cada película.

Importante: hasta el momento, no se ha revelado si el estreno será primero en cines de Japón o de forma simultánea en otros territorios; aunque el patrón habitual de la franquicia apunta a un lanzamiento japonés seguido, meses después, por su aterrizaje en carteleras internacionales.

¿DE QUÉ TRATARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

“Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” retomará la historia justo donde la dejó la primera entrega.

En ese sentido, se espera que la trama adapte desde el capítulo 158 hasta el 183 del manga original de Koyoharu Gotouge, cerrando así el arco central del Castillo Infinito antes de que la tercera película aborde el desenlace definitivo con el arco de la Cuenta Regresiva del Amanecer.

Esto implica nuevos enfrentamientos entre los Hashira y las Lunas Superiores, incluyendo el esperado cruce entre Kanao y Doma, así como los intentos de Inosuke por medir fuerzas con lo que queda del demonio más poderoso escondido en el castillo.

Cabe resaltar que uno de los focos narrativos más relevantes de esta segunda parte será Gyomei Himejima, reconocido dentro de la historia como el Hashira más fuerte del Cuerpo de Cazadores de Demonios, quien tendrá un rol protagónico en la batalla contra Kokushibo, la Luna Superior Uno.

Y a ti, ¿también te emociona todo lo que viene?

Muzan Kibutsuji, el Rey de los Demonios, en su forma de combate definitiva en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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