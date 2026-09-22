Para los fans de Tanjiro Kamado, Nezuko y los Pilares, la película “Demon Slayer: Infinity Castle” dejó una marca difícil de ignorar. Y es que la primera entrega de la trilogía final de la franquicia anime “Kimetsu no Yaiba” llevó el enfrentamiento contra Muzan Kibutsuji a los cines y se convirtió en un fenómeno global, con una taquilla que elevó las expectativas para lo que sigue. Así, ahora que la secuela está en camino, surge una pregunta clave: ¿cuánto tendría que recaudar para superar el histórico desempeño de la anterior cinta? Pues, aquí te lo cuento.

Vale precisar que la trilogía cinematográfica “Demon Slayer: Infinity Castle” adapta la recta final del manga de Koyoharu Gotouge.

En ese sentido, tras la irrupción de Muzan Kibutsuji en la residencia de Kagaya Ubuyashiki, Tanjiro y compañía son arrastrados al Castillo Infinito, la fortaleza cambiante de los demonios.

Allí inicia una batalla decisiva contra las Lunas Superiores que definirá el desenlace de la guerra del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

¿CUÁNTO RECAUDÓ EN TAQUILLA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

De acuerdo con The Numbers, la cifra final de “Demon Slayer: Infinity Castle” en su recorrido por los cines cerró en 793,497,728 dólares en la taquilla mundial. Es decir, esa es la recaudación que debe superar su secuela.

Territorio Recaudación Taquilla en EE. UU. $136,948,029 Taquilla internacional $656,549,699 Total global $793,497,728

Cabe resaltar que ese desglose muestra algo relevante para entender el fenómeno: la mayor parte del dinero llegó de fuera de Estados Unidos, con Japón como el mercado más fuerte, seguido de China y territorios europeos.

¿QUÉ RÉCORDS TENDRÍA QUE SUPERAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Durante su recorrido por los cines, “Demon Slayer: Infinity Castle” consiguió varias marcas históricas de taquilla:

Se convirtió en la película japonesa más taquillera de la historia.

Lideró entre las películas animadas con clasificación R de mayor recaudación mundial.

Fue la primera cinta animada no estadounidense con clasificación R que superó los 700 millones de dólares.

Alcanzó el primer lugar entre las producciones basadas en series animadas más exitosas en taquilla.

Se ubicó como la segunda película de animación tradicional más taquillera de la historia, detrás de “El Rey León” (1994).

En Estados Unidos, registró la mayor recaudación de una película internacional en la historia de su taquilla.

Así, el gran reto de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” será sostener su alcance global y volver a movilizar a la audiencia que convirtió a la franquicia en uno de los mayores fenómenos del anime en cines.

¿CUÁNDO LLEGARÍA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2” A LOS CINES?

Un registro en The Numbers ha despertado especulaciones sobre un posible estreno de la película secuela en septiembre del 2027.

Sin embargo, a falta de un anuncio oficial de Ufotable, lo único estimable es que la cinta llegaría a los cines en algún momento de ese año.

Además, de mantenerse los plazos de producción habituales del estudio, la tercera entrega, encargada de cerrar la trilogía, podría estrenarse en el 2029.

Giyu Tomioka, el Pilar del Agua, en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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