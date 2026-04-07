El próximo viernes 17 de abril se realizará—en Japón—el evento especial “Taishi Kesshūkai 2026”, el cual se presenta como una reunión de fans y del elenco de “Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba” con una transmisión en vivo como plato fuerte. Así, muchos seguidores suponen que esta podría ser la ocasión perfecta para conocer más sobre la Parte 2 de la trilogía cinematográfica “Infinity Castle”. Pero, ¿qué tan posible sería esto? ¿Cómo se podría disfrutar de este encuentro desde cualquier parte del mundo? Pues, para responder estas interrogantes, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta celebración se ha organizado para conmemorar el inicio de la retransmisión completa del anime en tierras japonesas y se lleva a cabo un año después del anterior “Taishi Kesshūkai”, instancia en la que se anunció la fecha de estreno de la primera película “Infinity Castle”.

Por lo tanto, no sería descabellado pensar que sí podría traer consigo la revelación de algún avance, calendario de lanzamiento u otra novedad de la secuela de aquella cinta.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CÓMO ES EL EVENTO “TAISHI KESSHŪKAI 2026” DE “DEMON SLAYER”?

Como mencioné previamente, el “Taishi Kesshūkai 2026” es un encuentro especial vinculado a la franquicia “Kimetsu no Yaiba” que se realizará el viernes 17 de abril del 2026.

Además, este incluye dos bloques principales:

Una actividad presencial .

. Una transmisión en vivo gratuita.

EL PROGRAMA DEL EVENTO DE “DEMON SLAYER” DEL 17 DE ABRIL

El plan oficial contempla primero una “Mini Taishi Kesshūkai”: un show en Ikebukuro donde se reunirán los 15 “mini taishi”—las versiones chibi de los personajes—para celebrar el inicio de la retransmisión del anime junto al público asistente.

Asimismo, la segunda parte del programa será una emisión en vivo titulada “Taishi Kesshūkai Seihōsō” (transmisión conmemorativa), la cual se podrá ver a través de YouTube.

Cabe resaltar que allí participarán los seiyuu Natsuki Hanae (Tanjiro), Akari Kito (Nezuko) y Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka).

¿CÓMO VER LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE “DEMON SLAYER” DEL 17 DE ABRIL?

La transmisión del “Taishi Kesshūkai 2026” se podrá disfrutar a través del canal oficial de Aniplex en YouTube, donde suelen alojarse los directos y adelantos de la franquicia.

El streaming empezará a las 7:00 p.m. del viernes 17 de abril en Japón, lo que equivale—aproximadamente—a los siguientes horarios a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 3:00 a.m. (PT) / 6:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 4:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 5:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 6:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 7:00 a.m. España 12:00 p.m.

La imagen promocional del evento especial "Taishi Kesshūkai 2026", una reunión de fans y el elenco de "Demon Slayer" (Foto: @kimetsu_off / X)

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