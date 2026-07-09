Debido a su éxito de taquilla, la primera entrega de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) se mantuvo en cartelera en Japón durante nueve largos meses, mientras que en Estados Unidos, México y otros países regresó a los cines en varias ocasiones después de estreno oficial. Por lo tanto, era comprensible que la película que adapta la primera parte del arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge demorara tanto en llegar a alguna plataforma streaming. Pero la espera finalmente ha terminado.

Durante la Anime Expo 2026, convención de cultura pop japonesa más grande de América del Norte que se realizó del 2 al 5 de julio de 2026 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, la exitosa franquicia anime anunció que su taquillera película estará disponible en Crunchyroll a partir del próximo 28 de julio.

La fecha de estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” en streaming coincide con su lanzamiento digital en Japón, donde las ediciones físicas en Blu-ray y DVD estarán disponibles a partir del 29 de julio de 2026. Por lo tanto, hay varias opciones para revivir las primeras batallas del Cuerpo de Cazadores de Demonios en la Fortaleza Infinita.

"Demon Slayer: Infinity Castle", la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotōge, llegará a Crunchyroll el 28 de julio de 2026 (Foto: Ufotable)

LA ANIME EXPO 2026 ¿INCLUYÓ NOVEDADES SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2″?

El panel oficial de esta serie en la Anime Expo 2026 se llamó “Celebrate the World of Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (también registrado en las presentaciones de la plataforma como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Celebration”), así que era poco probable que se incluyeran anuncios importantes sobre la esperada secuela como la fecha de estreno y detalles de la trama.

No obstante, los fanáticos de la historia de Tanjiro Kamado esperaban al menos un guiño sobre “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” en este evento, en el que participaron los actores de voz originales en japonés: Natsuki Hanae (Tanjiro), Takahiro Sakurai (Giyu) y Saori Hayami (Shinobu).

Aunque pocos los notaron, el Anime Expo 2026 sí incluyó una sutil actualización sobre la segunda película de la trilogía final. Se trata de un pequeño cambio en el título de la primera película, que llega a streaming como “Demon Slayer: Infinity Castle I”, lo que prepara el terreno para que las futuras películas se denominen Partes II y III.

Mientras en Japón, la primera entrega incluía el subtítulo adicional “Parte 1 - El regreso de Akaza”, en el extranjero se distribuyó únicamente como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”. Por lo tanto, aunque mínimo, el cambio en el título y el logotipo es significativo.

El logotipo actualizado de “Infinity Castle” prepara discretamente a los fans para el próximo capítulo de la trilogía y sugiere que la campaña de marketing para la secuela finalmente empezará.

El logotipo actualizado de “Demon Slayer: Infinity Castle” prepara discretamente a los fans para el próximo capítulo de la popular trilogía anime (Foto: Ufotable)

Entonces, ¿cuándo podría anunciarse la fecha de estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” y otros detalles? El próximo evento importante para los fanáticos del anime es la Jump Festa, que se celebra cada diciembre. Esta celebración podría ser el escenario perfecto para un gran anuncio.

En tanto, los fans especulan que la secuela de “Infinity Castle” podría llegar en algún momento del 2027, así que en los próximos meses, el estudio de animación podría compartir algún avance o teaser del proyecto que está en desarrollo.

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