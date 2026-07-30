¡Atención, SPOILERS ! Tras su estreno en Crunchyroll, el filme “Demon Slayer: Infinity Castle” ha confirmado que sigue siendo uno de los fenómenos más llamativos del anime. Así, la mirada de los fans ya está puesta en la segunda película de la trilogía, la que promete mostrar algunas de las batallas más recordadas del manga de Koyoharu Gotouge. En ese sentido, mientras esperas por la llegada de esta secuela a la pantalla grande, aquí te cuento qué combates incluirá la próxima cinta de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” y qué personajes corren un riesgo real en escena.

Vale precisar que la primera película, lanzada originalmente en el 2025, cubrió los primeros 18 capítulos del arco del Castillo Infinito, que en total suma 44 capítulos.

Entonces, esta secuela retomaría la historia justo donde terminó la primera entrega, dejando el tramo final del relato y el enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji para la tercera cinta de la saga.

¿QUÉ BATALLAS SE ESPERAN EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2?

De acuerdo con FandomWire, estas batallas se ubican entre los capítulos 158 y 183 del manga, el tramo que “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” adaptaría según su proyección. Recuerda: ¡ten cuidado con los SPOILERS !

1. Kokushibo vs. Gyomei, Sanemi, Genya y Muichiro

El combate más esperado es el de Kokushibo, la Luna Superior Uno, contra un grupo conformado por Gyomei, Sanemi, Genya y Muichiro.

Y es que este se presenta como el enfrentamiento más brutal visto hasta ahora en la franquicia, debido al poder del demonio (considerado el más fuerte después de Muzan) y por la carga emocional detrás de la pelea.

Además, esta batalla incluirá el pasado de Kokushibo y su vínculo con Yoriichi Tsugikuni, el legendario cazador de demonios que dedicó su vida a luchar contra estas oscuras criaturas.

En la trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle", el rol de Kokushibo es el más letal e imponente de todo el arco final. Él es la Luna Superior Uno, lo que lo convierte en el miembro más fuerte de las Doce Lunas Demoníacas y en la mano derecha de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

2. Doma vs. Kanao e Inosuke

La pelea de Doma continuará en esta secuela.

Shinobu, la Pilar Insecto, había ideado un plan de un año completo envenenando su propio cuerpo para debilitar al demonio desde adentro, sabiendo que Doma terminaría devorándola.

Por lo tanto, con el veneno ya haciendo efecto, Kanao e Inosuke tomarán la posta para asestar el golpe final, cada uno con una motivación personal:

Kanao busca vengar a su hermana.

a su hermana. Inosuke recupera recuerdos de su madre, asesinada por el propio Doma.

Doma es el líder de la fe del Paraíso Eterno y uno de los antagonistas más sádicos de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

3. Nakime vs. Mitsuri y Obanai

Finalmente, el tercer gran combate proyectado es el de Mitsuri y Obanai contra Nakime, la demonio Luna Superior Cuatro que controla el Castillo Infinito a través de su técnica sanguínea.

En este caso, Nakime destaca por su capacidad de reorganizar la estructura del castillo para aislar a sus rivales.

Así, Mitsuri y Obanai tendrán que combinar fuerzas para vencerla, mientras Yushiro aprovechará el control sobre su visión para dejar a Muzan finalmente expuesto a la luz del sol.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar de estos enfrentamientos?

Mitsuri Kanroji, la Pilar del Amor, al final de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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