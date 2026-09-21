Para alegría de sus fans, “Kimetsu no Yaiba” todavía tiene cuerda para rato. Y es que, tras la llegada de la primera película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” a los cines a nivel mundial, los seguidores de la historia de Tanjiro y compañía ahora esperan la secuela con paciencia. Así, muchos quieren saber hasta dónde llegará la segunda cinta dentro de la historia original. Por eso, aquí te cuento qué tramo del manga de Koyoharu Gotouge adaptará el próximo largometraje de la franquicia anime.

Vale precisar que el manga “Demon Slayer” concluyó en mayo del 2020 con un total de 205 capítulos.

Entonces, lo que resta en pantalla es la adaptación de sus últimas páginas, repartidas entre la segunda y la tercera película de la trilogía de Ufotable.

¿QUÉ CAPÍTULOS DEL MANGA ADAPTARÁ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

La primera cinta de la trilogía cinematográfica cubrió los capítulos 140 al 157 de la obra original. Es decir, hay 18 capítulos condensados en un solo filme.

Eso deja a la segunda entrega con un tramo bastante más extenso por delante, cercano a los 26 capítulos.

En ese sentido, “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” debería retomar la historia desde el capítulo 158 del manga y llevarla hasta el capítulo 183, cerrando así por completo el arco del Castillo Infinito.

Cabe resaltar que, después de ese punto, arranca el arco de Sunrise Countdown, que va del capítulo 184 al 205 y que quedaría reservado para la tercera y última cinta de la trilogía.

¿QUÉ SE VERÁ EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

¡Atención, SPOILERS ! Tomando como referencia la obra de Koyoharu Gotouge, “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” se centrará en dos enfrentamientos centrales:

La caída de Doma , la Luna Superior Dos, a manos de Kanao e Inosuke.

, la Luna Superior Dos, a manos de Kanao e Inosuke. La batalla contra Kokushibo, la Luna Superior Uno, que involucra a Gyomei, Muichiro, Sanemi y Genya.

Esto dejará todo listo para la confrontación final contra Muzan Kibutsuji, prevista para el cierre de la adaptación cinematográfica.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Si bien un misterioso registro en el portal The Numbers puede hacernos especular sobre un posible lanzamiento de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” en septiembre del 2027, lo más seguro es presumir que se estrenará en algún momento de aquel año.

Finalmente, basándonos en los tiempos de producción del estudio Ufotable, el cierre de la trilogía se ubicaría alrededor del 2029.

Gyomei Himejima es el imponente Pilar de la Roca de la popular franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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