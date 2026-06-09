Si saliste de ver “Demon Slayer: Infinity Castle” con la sensación de que las mujeres de la historia todavía tenían mucho más que mostrar, hay buenas noticias para ti. Y es que la secuela de la película adaptará uno de los tramos más intensos del manga de Koyoharu Gotouge, en el que las chicas de “Kimetsu no Yaiba” asumen un papel fundamental en las peleas, los sacrificios y las decisiones clave del relato. Por eso, aquí te cuento qué personajes femeninos van a protagonizar los momentos más importantes de la próxima cinta de la franquicia y por qué su presencia terminará de definir el rumbo de la saga.

Vale precisar que, en lugar de nuevas temporadas del anime, el arco “Infinity Castle” de “Demon Slayer” se presenta como una trilogía cinematográfica.

Así, en la primera película ya vimos cómo Tanjiro, los Pilares y los demonios más poderosos quedaron atrapados en un mismo escenario: un castillo laberíntico controlado por Muzan, donde cada movimiento tiene consecuencias irreversibles.

Antes de continuar, mira el tráiler de aquel largometraje:

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES FEMENINOS CLAVE DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Según Screen Rant, tres personajes concentran el protagonismo femenino en “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”. Ellas son: Kanao Tsuyuri, Mitsuri Kanroji y Tamayo.

Lo cierto es que cada una llega al filme con un arco narrativo propio y momentos construidos para mostrar su importancia real dentro de la historia de “Kimetsu no Yaiba”.

1. Kanao Tsuyuri

La primera parte de la trilogía cinematográfica “Infinity Castle” cerró con un ‘cliffhanger’ directo hacia la pelea de Kanao e Inosuke contra Doma. Por lo tanto, ese combate abrirá la segunda película.

Esta batalla funciona como el cierre del arco de Kanao Tsuyuri, quien ahora es una cazadora decidida, impulsada por la memoria de sus hermanas adoptivas, muy lejos de la chica reservada de los primeros episodios del anime.

Además, su conexión con Shinobu le da un peso emocional especial al enfrentamiento, el cual ancla los temas de familia, honor y sacrificio que recorren toda la saga.

Kanao Tsuyuri es una de las cazadoras de demonios más talentosas de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

2. Mitsuri Kanroji

Mitsuri Kanroji, la Hashira del Amor, tendrá una pelea más prolongada, luchando junto a Obanai contra Nakime.

Y, tal como te puedes imaginar, esa batalla está casi diseñada para exhibir a detalle su estilo único de combate y su llamativo ‘Love Breathing’ (La respiración del amor).

En "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Mitsuri Kanroji desarrolló su propio estilo único, basado en sus experiencias y sus sentimientos (Foto: Ufotable)

3. Tamayo

Tamayo, por su parte, protagonizará uno de los momentos más brutales de toda la franquicia en “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”.

Cabe resaltar que fue ella, junto a Shinobu, quien desarrolló las drogas que hicieron posibles los arcos finales del relato.

Sin ese trabajo previo, la guerra contra Muzan simplemente no habría llegado tan lejos.

Y a ti, ¿te emociona verlas en escena?

La Señora Tamayo es una de las figuras médicas y científicas más cruciales en el universo anime de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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