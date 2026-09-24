Si algo quedó claro tras ver “Demon Slayer: Infinity Castle”, es que uno de sus villanos más silenciosos terminó siendo el que más preguntas dejó en el aire. Y es que si bien Kokushibo apareció, con su mirada característica de seis ojos, apenas unos minutos en pantalla, aun así se robó la atención de los fans. Por lo tanto, si te gustaría saber quién es exactamente este personaje, qué lugar ocupa dentro del universo “Kimetsu no Yaiba” y qué se conoce hasta ahora sobre su papel en la esperada película secuela, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que Kokushibo es la Luna Superior Uno, el rango más alto dentro de la organización de demonios al servicio de Muzan Kibutsuji.

Además, antes de convertirse en una de estas criaturas, fue un humano llamado Michikatsu Tsugikuni de la era Sengoku, hace casi quinientos años.

¿CONTRA QUIÉNES PELEARÁ KOKUSHIBO EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Según el manga original de Koyoharu Gotouge, se espera que “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” muestre a Kokushibo enfrentándose simultáneamente a Gyomei Himejima y Sanemi Shinazugawa, ambos con sus Marcas de Cazador de Demonios activadas, y más adelante también a Muichiro Tokito y Genya Shinazugawa.

Es decir, protagonizará el combate más grande que sostiene un solo demonio contra varios Pilares al mismo tiempo en toda la franquicia.

¿CÓMO TERMINARÁ LA BATALLA DE KOKUSHIBO EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

¡Atención, SPOILERS ! En el enfrentamiento, decapitar a Kokushibo no resulta suficiente para vencerlo.

En realidad, esta parte de su cuerpo se regenera por completo tras ser decapitado por Gyomei y Sanemi, algo que solo Muzan y Akaza habían logrado antes.

Entonces, para inmovilizarlo del todo, hace falta la combinación de los cuatro Pilares mencionados. Asimismo, Genya deberá recurrir a su Arte Demoníaco de Sangre.

¿KOKUSHIBO MORIRÁ EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

¡Más SPOILERS a partir de ahora! La respuesta corta es SÍ. La derrota de Kokushibo llega finalmente cuando su propia voluntad de pelear se quiebra, al darse cuenta de que su obsesión por superar a su hermano lo convirtió en el monstruo que siempre temió ser.

Y ese conflicto interno, más allá de los golpes recibidos, es lo que detiene su regeneración y lo lleva a la muerte.

¿QUÉ LES PASARÁ A MUICHIRO Y A GENYA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Por desgracia, el costo de la victoria es alto para el bando humano: tanto Muichiro como Genya pierden la vida en el proceso de inmovilizar a Kokushibo.

Lo cierto es que, en la batalla, Muichiro llega a sacrificar una pierna para frenar la velocidad del demonio y permitir que Genya complete su técnica.

¿QUÉ REVELA LA MUERTE DE KOKUSHIBO SOBRE SU PASADO CON YORIICHI?

Tal como te puedes imaginar, los últimos momentos de Kokushibo también funcionan como el cierre de su historia personal.

Resulta que, agonizando, reconoce haber vivido siglos por miedo a asumir la derrota y termina admitiendo que solo quiso, durante toda su existencia, ser como Yoriichi, su hermano gemelo.

Cabe resaltar que este último fue reconocido como el cazador de demonios más fuerte de la historia y el creador de la Respiración Solar, de la que derivan todas las demás respiraciones.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar de esta batalla definitiva en pantalla?

Hace unos 480 años, en la era Sengoku, Kokushibo de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" era un humano llamado Michikatsu Tsugikuni (Foto: Ufotable)

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