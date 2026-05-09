Aunque Muzan Kibutsuji es el antagonista principal de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, las tres películas están estructuradas para que cada entrega se enfoque en las Lunas Superiores antes del enfrentamiento final contra el Rey Demonio en la última parte. Por lo tanto, en cada cinta, Tanjiro Kamado y el resto del Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrentan a diferentes enemigos poderosos. Entonces, ¿quiénes se enfrentarán en “Demon Slayer: Infinity Castle Parte 2”?

La peleas principales de la primera película, que rompió récord en taquilla, recibió varios premios y reconocimientos, e hizo historia en el mundo del anime, fueron las de Tanjiro y Giyu contra Akaza (Luna Superior 3), Zenitsu contra Kaigaku (Nueva Luna Superior 6) y Shinobu contra Doma (Luna Superior 2).

Mientras que en “Demon Slayer: Infinity Castle 2”, que aún no tiene fecha de estreno, también se espera combates intensos y emocionales, destacando la pelea de Kanao e Inosuke contra Doma (Segunda Luna Superior), la batalla de Mitsuri e Iguro contra Nakime (Cuarta Luna Superior) y el inicio del enfrentamiento crítico de los pilares contra Kokushibo (Primera Luna Superior). ¿Quién es el villano principal de la secuela?

En el universo de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", Kokushibo es la﻿ Luna Superior Uno y la mano derecha de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES EL VILLANO PRINCIPAL DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE 2”?

El villano principal de la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” será Kokushibo, que es el demonio más poderoso de las Doce Lunas Superiores (Luna Superior 1) y el que tendrá uno de los combates más intensos de la segunda entrega de la trilogía. Enfrentará a Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Genya Shinazugawa y Sanemi Shinazugawa.

¿Quién es Kokushibo?

Antes de convertirse en Kokushibo, era conocido como Michikatsu Tsugikuni, un cazador de demonios durante la Era Sengoku que sentía una profunda envidia hacia su hermano menor, Yoriichi, debido a su talento natural inigualable.

Para evitar morir joven a causa de la “marca de cazador” y superar a su hermano, traicionó a los cazadores al aceptar la propuesta de Muzan, quien le ofreció la oportunidad de volverse más fuerte. Al transformarse en demonio, adoptó el nombre de Kokushibo.

Kokushibo posee seis ojos y utiliza una técnica de respiración derivada de la solar, la Respiración de la Luna. Además, es maestro espadachín y tiene acceso al “mundo transparente”.

Kokushibo es el principal villano de la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”, esperada película anime que aún no tiene fecha de estreno (Foto: Ufotable)

Habilidades de Kokushibo

Respiración de la Luna

Tiene acceso al Mundo Transparente

Mantiene la Marca de Cazador de Demonios

Kyokokukamusari (Espada de Carne)

Cuchillas de Luna Creciente

Manipulación de Carne

Regeneración Extrema

Absorción Biológica

Resistencia a la Marca

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