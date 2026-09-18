¡Los fans de “Kimetsu no Yaiba” han vuelto a activar su modo detective! Y es que algunos seguidores de la franquicia anime han encontrado una peculiar pista que apunta a que “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” ya tendría fecha de estreno en pantalla grande. Y, por supuesto, esto ha encendido la conversación en redes sociales entre quienes esperan el gran regreso de Tanjiro Kamado y compañía. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción llega después de cuatro temporadas del anime y de la primera entrega de la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge.

De esta manera, se espera que retome la historia desde el capítulo 158, justo donde terminó la anterior película, con los Hashira enfrentando en simultáneo a las Lunas Superiores dentro del castillo de Muzan Kibutsuji.

¿QUÉ DICE LA FILTRACIÓN SOBRE EL ESTRENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

La captura que circula en redes sociales muestra el registro de The Numbers, portal especializado en datos de taquilla, de una “Untitled Sony Pictures Film” para un estreno en cines el 17 de septiembre del 2027.

Y si bien esta filtración no incluye ningún nombre que permita confirmar que se trata de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, los fans creen que es una fecha estimada muy probable, ya que respetaría el ritmo de aproximadamente dos años entre cada entrega de la trilogía (la primera película se lanzó en el 2025).

Por supuesto, todo queda en especulación hasta el momento. Sin embargo, la pista ya ha despertado expectativas entre los seguidores de la franquicia, quienes esperan un anuncio oficial de Sony Pictures y Crunchyroll sobre esta secuela.

¿QUÉ PASARÁ EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

Entre los enfrentamientos que continuarán en esta película, están: el combate contra Doma, la Luna Superior Dos, y la confrontación que deja preparado a Kokushibo, la Luna Superior Uno, para su batalla contra varios miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Nakime, la Luna Superior Cuatro, también tendrá un papel central, dado que es quien controla la estructura del castillo y puede reconfigurarlo a voluntad.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PERSONAJES CLAVE DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE - PARTE 2”?

A continuación, repasa la lista de personajes clave de “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”:

Tanjiro Kamado: el protagonista que continúa separado del resto del grupo dentro del castillo.

el protagonista que continúa separado del resto del grupo dentro del castillo. Muzan Kibutsuji : el antagonista principal, quien se recupera activamente de sus heridas sufridas.

el antagonista principal, quien se recupera activamente de sus heridas sufridas. Kokushibo (Luna Superior Uno) : quien enfrentará a varios miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

quien enfrentará a varios miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios. Doma (Luna Superior Dos) : protagonista de uno de los combates pendientes desde el cierre de la primera película.

protagonista de uno de los combates pendientes desde el cierre de la primera película. Nakime (Luna Superior Cuatro): personaje que controla la estructura cambiante del castillo y ofrece una de las batallas más emotivas del arco.

Nakime es la dueña absoluta y controladora del Castillo Infinito en la trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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