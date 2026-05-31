Si hay algo que el mundo del anime ha demostrado en los últimos años es que su presencia en las salas de cine se traduce en cifras de taquilla muy sólidas. Y es que, desde que la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” arrasó y se convirtió en uno de los estrenos animados más exitosos de la historia, la industria tiene claro que los fandoms de diversas franquicias están dispuestos a pagar su entrada para disfrutar de estas producciones en pantalla grande. Así, en este contexto, la pregunta que todo el mundo se hace es la misma: ¿qué sigue?

Vale precisar que el próximo ciclo de lanzamiento de películas de animes incluye propuestas para todos los gustos.

Por lo tanto, en las siguientes líneas, te invito a hacer el repaso de lo que se viene en cartelera.

¿QUÉ PELÍCULAS DE ANIMES SE ESTRENAN PRONTO?

1. “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”

La continuación de la trilogía producida por Ufotable es la más esperada de la lista, y con diferencia.

Y si bien “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2” aún no tiene fecha de estreno confirmada, el propio estudio la colocó bajo la etiqueta de “proyecto futuro” en su presentación del 2026, descartando así un lanzamiento este año.

Todo apunta al 2027, con la Parte 3, que cerraría la historia completa, llegando hacia el 2029.

En cuanto al contenido, la cinta adaptaría del capítulo 158 al 183 del manga de Koyoharu Gotouge, completando el arco del Castillo Infinito.

Aquí, los enfrentamientos de Kanao contra Doma y el papel de Inosuke en la búsqueda del demonio más poderoso que queda en pie son de los más anticipados.

Sanemi Shinazugawa es el impulsivo y feroz Pilar del Viento de la franquicia "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

2. “Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising”

La cuarta película de la franquicia "Puella Magi Madoka Magica", secuela directa de “Rebellion” y producida por el estudio Shaft con la vuelta de Gen Urobuchi en el guion y Yuki Kajiura en la música, tiene fecha anunciada: llegará a los cines japoneses el 28 de agosto del 2026.

3. “Haikyuu!! The Movie: VS The Little Giant”

Producida por Production I.G., la cinta está confirmada para el 2027 y retoma exactamente donde “Haikyu!! The Dumpster Battle” lo dejó: Karasuno enfrenta a Kamomedai en los cuartos de final de los Nacionales, con el as Korai Hoshiumi como rival central de Hinata.

4. “The Eminence in Shadow: Lost Echoes”

La película reanuda la historia justo después del final de la segunda temporada del anime "The Eminence in Shadow" y adapta el arco “Return to Earth”, en el que Cid Kagenou regresa al Japón moderno.

Producida por Nexus y distribuida por Kadokawa Animation, con dirección de Kazuya Nakanishi, está confirmada para el 2027 en Japón.

5. “Made in Abyss: Mezameru Shinki”

Este proyecto está en marcha como continuación del universo de “Made in Abyss”, una de las franquicias de fantasía oscura con mayor reputación dentro del anime de culto. La cinta llega a los cines japoneses el 23 de octubre del 2026.

6. La película original de “The Apothecary Diaries”

Cierro con el primer largometraje de “Los diarios de la boticaria” y, quizás, la sorpresa más agradable de la lista.

Este filme está programado para diciembre del 2026 y cuenta con una historia completamente original, creada a partir de un concepto de la autora Hyūganatsu.

Por si fuera poco, Norihiro Naganuma, director de las temporadas previas del anime, está al frente de la producción.

Y a ti, ¿cuál de estos títulos es el que más te emociona ver?

La primera película del anime "The Apothecary Diaries" es una de las producciones más esperadas de la franquicia (Foto: OLM / TOHO animation)

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