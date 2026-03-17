El éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) empezó desde su estrenó en Japón , el 18 de julio de 2025, y continuó tras su llegada a los cines de Estados Unidos, Latinoamérica y otro países, a partir de septiembre del mismo año. La primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotōge, recaudó más de 770 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, de los cuales más de 136 millones provinieron de los cines norteamericanos.

Con esos números, no es una sorpresa que ganara el premio a Mejor Película de Animación en la 49ª edición de los Premios de la Academia de Cine de Japón y que fuera nominada a Mejor Película de Animación en la 83ª edición de los Premios Globo de Oro. Aunque no consiguió la tan ansiada nominación a los Premios Oscar 2026, ha alcanzado otros reconocimientos importantes.

Pero si había alguna duda del éxito de “Demon Slayer: Infinity Castle”, se anunció su regresó a las salas de cine de Japón, Estados Unidos y otros países. No obstante, esa no fue una noticia tan buena para los fans que esperaban que la aclamada película anime llegará a streaming pronto. Para ellos, el próximo 9 de abril puede ser un día clave.

Aunque la película "Demon Slayer: Infinity Castle" no consiguió una nominación a los Premios Oscar 2026, tiene una larga lista de reconocimientos (Foto: Ufotable)

¿POR QUÉ EL 9 DE ABRIL ES UN DÍA IMPORTANTE PARA LOS FANS DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El relanzamiento de “Infinity Castle” en las salas de cine japonesas con funciones en ScreenX y ULTRA 4DX, empezaron el 20 de febrero del 2026. Mientras que el reestreno en Estados Unidos inició el 6 de marzo del 2026. El reestreno (al menos en Japón) terminará el 9 de abril.

Antes de que la película salga definitivamente de los cines de ese país, los fanáticos de la historia de Tanjiro podrán coleccionar tarjetas ilustradas. Del 20 al 27 de marzo, el público en Japón recibirá la primera tarjeta. La segunda estará disponible del 28 de marzo al 9 de abril.

Entonces, ¿el 9 de abril solo es importante por las tarjetas ilustradas que muestran a todo el elenco principal de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”? No es la única razón, también significa que finalmente la película anime llegará a Crunchyroll y otras plataformas de streaming.

Para los fanáticos que han estado esperando ver “Demon Slayer: Infinity Castle” en streaming, sin duda es una buena noticia. Podría estar disponible en los próximos meses y el anuncio podría llegar junto con alguna novedad de la secuela.

CADA UNO DE LOS PREMIOS QUE HA GANADO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Saturn Awards (53.ª edición): Ganadora de la categoría “Mejor Película de Animación Internacional”.

Tokyo Anime Award Festival 2026 (TAAF): Ganadora del premio “Anime del Año” en la categoría cinematográfica.

Astra Film Awards (9.ª edición): Premio especial “Animation is Cinema” por su impacto cinematográfico.

Hochi Film Awards 2025: Ganadora del premio a Mejor Obra de Anime.

Critics Choice Awards 2025: Ganadora del Premio Internacional de la Animación.

Premios de la Academia de Japón 2026: Reconocimiento destacado por su aporte técnico.

En la película "Demon Slayer: Infinity Castle", Tanjiro aparece con un aspecto más intenso debido a la evolución de sus habilidades (Foto: Ufotable / TOHO)

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